Encuesta: 7 de cada 10 argentinos respalda el paro general de la CGT contra la reforma laboral

La consultora Zentrix anunció que 7 de cada 10 argentinos consultados en las últimas 24 horas está a favor del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), mientras que el respaldo al Proyecto de Modernización Laboral cayó casi siete puntos en los últimos tres meses.

En el desglose que realizó la firma, detectó además que el 67,5% respondió que está a favor de la movilización, mientras que un 4,4% apoyó la medida sin movilización. En conjunto, el 71,9% se manifestó favorable al paro, el 27,3% declaró no estar de acuerdo y apenas el 0,8% no supo o no contestó.

Reforma laboral: advierten que la nueva ley puede disparar una ola de juicios

El informe señaló que el paro recibe este apoyo en un contexto de contracción del consumo y de debilitamiento industrial que viene golpeando con fuerza a las PyMEs, donde se concentra el 70% del empleo privado formal. "En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados", advirtieron desde Zentrix.

Además, desde la consultora sostuvieron que “la combinación de cierre de empresas, pérdida de empleo y deterioro de la actividad opera como telón de fondo para la discusión sobre la reforma laboral”.

Cuánto dinero se pierde con el paro de la CGT

En Zentrix también se calculó que la pérdida neta de valor agregado es de aproximadamente US$ 461 millones para una jornada de 24 horas con paralización de transporte público. Un monto que equivale al 0,0685% del Producto Bruto Interno nominal anual 2025 (IMF/WEO: US$ 667,92 mil millones) y representa cerca del 19,9% del PBI diario ajustado de un “día hábil equivalente” (en torno a US$ 2,32 mil millones), calculado con corrección por días hábiles y no hábiles y la estacionalidad del mes de febrero.

Los sectores más afectados son los de alta presencialidad y fuerte dependencia logística —comercio, construcción, hoteles y restaurantes, y transporte y comunicaciones— donde la interrupción del transporte amplifica el impacto al elevar el ausentismo, frenar entregas y reposiciones, reducir la demanda presencial y afectar servicios no almacenables.

Cayó el apoyo al Proyecto de Modernización Laboral

En esta línea, el monitoreo de Zentrix evaluó cómo se desarrolló el apoyo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestó a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaró en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.

Cambios clave en la reforma laboral: ¿qué opinan los industriales?

“La brecha entre apoyo y rechazo, que en noviembre era de 16 puntos porcentuales, se redujo más de tres puntos en febrero. El movimiento no es menor. Indica un proceso de reconfiguración de la opinión pública a medida que el contenido de la reforma comienza a ser discutido con mayor detalle y sus implicancias laborales se vuelven más visibles en el debate público”, señalaron desde la consultora.

Por último, desde Zentrix destacaron que la reforma dejó de ser una iniciativa con consenso amplio para convertirse en un eje de conflicto social más definido.

GZ