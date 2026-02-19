Paro de la CGT: fuerte respaldo en redes a la huelga contra Javier Milei con un debate pobre y poca argumentación

La consultora Monitor Digital publicó un informe sobre la conversación digital de los argentinos en torno al paro general convocado por la CGT para este jueves, en el marco del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El informe revela que el tema disparó un volumen de intercambios digitales que llegó a medirse con los pasajes más conflictivos de la administración de Javier Milei.

La medición del paro describe un escenario atravesado por una marcada negatividad, con una agenda enfocada en la reforma laboral, la coyuntura de los trabajadores, el funcionamiento del transporte, la movilización prevista, el deterioro del poder adquisitivo y los derechos laborales involucrados.

Paro de la CGT: amplio debate y enojo dominante

El estudio sobre el paro de este jueves 19 de febrero, construido a partir de 95.100 menciones registradas en las últimas 24 horas, exhibió un nivel de negatividad del 91% en redes sociales.

La distribución por género mostró una conversación mayoritariamente masculina (65% varones frente a 35% mujeres), un patrón recurrente cuando la discusión pública se concentra en asuntos de fuerte impacto político.

Imagen del paro de la CGT en el mundo digital

La nube de palabras identificó los ejes centrales del conflicto: Trabajadores, Reforma Laboral, Derechos, Salarios y Sindicatos.

En el plano operativo, en tanto, el efecto se concentró en dos términos clave: Transporte y Movilización.

Esa combinación temática coincidió con el enfoque de la cobertura periodística de la jornada, que encuadró el paro general como una confrontación directa con la reforma laboral debatida en el Congreso y con incidencia concreta sobre la circulación y los servicios.

Paros contra Javier Milei: evolución de las menciones en redes sociales

La serie comparativa de menciones digitales vinculadas a las huelgas durante la gestión de Javier Milei muestra una tendencia de debate en expansión.

El primer máximo se registró el 24 de enero de 2024, con aproximadamente 235.000 menciones. Aquella protesta estuvo asociada al rechazo sindical al DNU 70/2023 y al primer paquete legislativo oficial, con movilización callejera y amplia visibilidad mediática.

La segunda medida de fuerza, el 9 de mayo de 2024, descendió a unas 110.000 menciones. Se produjo en el contexto del capítulo laboral del DNU 70/2023, con adhesiones extendidas y afectación de servicios.

Evolución de menciones de los paros durante el gobierno de Javier Milei

El piso de la serie se verificó el 9 de abril de 2025, con 35.000 menciones. Esa jornada se vinculó con la marcha de jubilados frente al Congreso, en la antesala del paro dispuesto por la CGT para el 10 de abril de 2025.

El cuarto paro, llevado a cabo este jueves 19 de febrero, volvió a impulsar las menciones hasta niveles cercanos a la primera huelga contra el gobierno de Milei: 225.000 referencias.

El repunte de la conversación digital en torno a las medidas de fuerza se relaciona con el tratamiento de la reforma laboral —un debate de alto impacto simbólico y material— y con el componente de vida cotidiana derivado de la interrupción del transporte y la suspensión de múltiples servicios.

Sentimientos de los argentinos frente a los paros en la era de Javier Milei

La serie que releva el sentimiento de la conversación digital de los argentinos sobre los paros impulsados contra el gobierno de de Javier Milei exhibe un patrón constante: el intercambio se ubicó siempre en una franja de elevada negatividad.

El paro del 24 de enero de 2024 se situó en torno a -88 puntos de Tasa de Sentimiento Neto (NSR).

La medida de fuerza del 9 de mayo de 2024 alcanzó aproximadamente -83 puntos de NSR.

Sentimiento de los argentinos ante los paros durante el gobierno de Javier Milei

El mejor registro relativo se observó el 9 de abril de 2025 con -64 puntos de NSR, durante la huelga de menor volumen de interés en el entorno digital.

Por último, el paro de este jueves descendió a -91 puntos de NSR, ya en la categoría “pésimo”.

El predominio de evaluaciones negativas en relación con los paros durante la etapa libertaria evidenció otra regularidad: la conversación se orientó hacia la politización de los reclamos antes que hacia el debate de fondo sobre la economía y la situación de los trabajadores.

Apoyos y rechazos a los paros generales durante el gobierno de Javier Milei

En el terreno de las valoraciones digitales sobre las huelgas convocadas desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, los cuatro paros atravesaron un recorrido que fue del rechazo inicial a niveles crecientes de aprobación.

Apoyos y rechazos a los paros anti-Milei

La medida del 24 de enero de 2024 y de mayo de ese año generaron un rechazo significativo, cercano al 60%, tendencia que se modificó en las dos convocatorias siguientes.

Mientras el paro del 9 de abril de 2025 logró superar el 60% de respaldo en redes sociales, la medida de este jueves 19 de febrero de 2026, se aproximó al 70% de apoyo online.

Amplio rechazo al sindicalismo en las redes sociales

El relevamiento correspondiente al último mes de conversación digital sobre el sindicalismo contabilizó 363.200 menciones y un nivel de negatividad del 97%.

La nube temática volvió a señalar el núcleo del conflicto: Trabajadores, Reforma Laboral, Derechos y Paro.

Amplio rechazo al sindicalismo en la conversación digital de los argentinos

El mapa conceptual incorporó además dos vectores estructurales: Cuota sindical y Sindicalistas.

Esa configuración temática indicó que la discusión sobre el sindicalismo en redes sociales se desplegó en varios planos simultáneos: financiamiento, representación gremial y poder sindical.

El debate incluyó referencias a figuras como Javier Milei, Patricia Bullrich y Omar Maturano, este último asociado de manera directa a la adhesión del transporte a la huelga del jueves, en su rol de titular del gremio de maquinistas de trenes (La Fraternidad).

La reputación del sindicalismo: entre las más bajas del ecosistema digital

El estudio del sentimiento online sobre las principales profesiones en la Argentina colocó al sindicalismo en una posición especialmente desfavorable.

Los dirigentes gremiales promediaron durante el último año 79 puntos de negatividad, un indicador que los ubicó dentro del conjunto más cuestionado.

El sindicalismo entre las peores reputaciones digitales, sólo superado por la "Policía", los "Piqueteros" y los "Jueces"

Sólo registraron valores más negativos “Policías” (-82), “Piqueteros” (-87) y “Jueces” (-87).

Este indicador añadió un elemento adicional para el sindicalismo: los paros cosechan un alto apoyo frente a la reforma laboral, pero la identidad “sindicalista” arrastra un rechazo elevado y sostenido en el tiempo.

En el ecosistema digital, los usuarios argentinos pudieron expresar “banco el paro” y, de manera simultánea, mantener una percepción crítica respecto de los referentes gremiales.

