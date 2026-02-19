Mariano Recalde: “No tengo expectativas en que se rechace la reforma laboral”

"No tengo muchas expectativas de que el proyecto sea rechazado”, dijo Mariano Recalde sobre el debate de la reforma laboral en la Camara de Diputados, y advirtió que la iniciativa “solo trae pequeñas quitas de derechos y desmejoras”. Según el senador, no hay en sus 219 artículos “uno que beneficie en algo a la persona que trabaja”, y lejos de modernizar, la propuesta “abre la puerta de salida de las empresas” con “despidos baratos y contratos sin indemnización”. "Esta llamada ley de modernización laboral no habla de inteligencia artificial, no habla de las nuevas formas de vinculación familiar que afectan también las cuestiones laborales, que tienen que ver con la licencia de los padres cuando tienen un hijo. Esas son las cosas que hay que actualizar" sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Mariano Recalde es abogado, docente y político argentino. Es presidente del Partido Justicialista porteño. Fue presidente de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas entre 2009 y 2015. Actualmente se desempeña como senador de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos.

¿Que reflexión haces sobre el momento en el que estamos?

Estamos en un momento complicado de la economía argentina. Están cerrando empresas, lo de Fate es un ejemplo claro, duro y muy elocuente: una empresa con 80 años de antigüedad, de actividad en la Argentina, pasó todos los gobiernos y no pudo con este. Pero además de Fate, según datos oficiales, según los registros de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo e incluso de ARCA, que tiene registrados a los empleadores, o sea, las empresas que tienen actividad en la Argentina, ya cerraron o se perdieron 22.000 empresas de gobierno a Milei.

Esto es inusitado, es de una velocidad que no tiene antecedente en ningún gobierno anterior, que cierren tantas empresas a tanta velocidad. En solo dos años, 22.000 empresas menos. Escuchaba a Patricia Bullrich decir que tenemos que tener un país que tenga más empresas. Bueno, están haciendo una política que conduce al lugar contrario. Acá hay menos empresas, menos empleo, menos empleo registrado. Y en ese contexto esta reforma laboral, que la venden como algo moderno, como algo que va a ayudar a abrir la puerta de entrada a las empresas, y en lugar de eso lo único que hace son las viejas fórmulas de abrir la puerta de salida de las empresas.

Despidos baratos, despidos subsidiados, contratos sin indemnización. Esto es viejo y, no solo no va a resolver el problema por sí sola, sino que además va a empeorar la situación de los trabajadores. Nunca la ley laboral fue un obstáculo para la creación de empleo. Lo que fue un obstáculo es la economía: cuando no hay ventas, no hay mercado interno, no hay protección, no hay promoción, no hay una política clara, industrialista y de desarrollo del mercado interno, pasan estas cosas.

¿Cómo imaginás que debería ser una reforma que pueda, dentro del contexto argentino, realmente unir las partes y generar condiciones para que tenga sentido, en primer lugar, incrementar el trabajo en blanco? Ni siquiera crear todos trabajos genuinos nuevos, que sería ideal, pero por lo menos atraer lo que está en el sector en negro al sector en blanco. Porque uno de los grandes temas que se ha hablado mucho tiempo es el círculo vicioso entre altos costos laborales, altos costos indemnizatorios, obviamente altos impuestos, y la posibilidad de operar fuera del sistema para ahorrarte esas cosas, lo cual a los trabajadores les quita cierto tipo de defensa y al dueño, digamos, de la PYME le genera mayor ingreso en su bolsillo, pero finalmente desfinancia el Estado.

Yo creo que hay que trabajar en conjunto para desarrollar políticas que faciliten el desarrollo de las empresas entre trabajadores y empresarios. No tiene nada que ver con las reformas laborales, hay que buscar otra cosa. Esto que decías del círculo vicioso, no lo comparto. En la Argentina, con doble indemnización, con salarios altos, con muchos derechos, con esta misma ley que ahora la consideran un obstáculo, se crearon cuatro millones de puestos de trabajo, pero porque era otro contexto económico.

Porque no se abrían las importaciones de manera indiscriminada y sin ningún criterio, porque los salarios tenían suficiente poder adquisitivo para fortalecer el consumo interno, el mercado interno, y eso dinamizaba mucho la economía, y nadie tenía problema en contratar con doble indemnización. Y lo que es este gobierno es todo lo contrario. Hace un año y medio tuvimos una reforma laboral en un capítulo de la Ley Bases, una reforma profunda que no se discutió tanto porque estaba en medio de una ley con muchas otras temáticas importantes también. Pero, entre otras disposiciones, lo que hizo fue eliminar todas las sanciones por el trabajo no registrado, como que eso fuera un incentivo para registrar.

¿Qué pasó? Aumentó el trabajo no registrado, aumentó el trabajo informal, porque no hay sanciones. Y eso no lo pedía ningún empresario que tenga todos sus trabajadores registrados, al contrario. Me parece que esto lo que hace es permitir una competencia desleal de aquellos que no cumplen con las leyes, que evaden las leyes laborales e impositivas en desmedro de los que cumplen con la ley.

Quizás para matizar el círculo vicioso hay que sumarle la decadencia económica y ahí te puedo dar la derecha en el sentido de que, frente a la situación de decadencia, no tiene mucho sentido generar trabajo en sectores que no van a ser competitivos. Y los sectores que impulsa el gobierno de Milei, estos extractivistas, no son sectores empleo-intensivos, con lo cual tenés un cóctel raro.

Y te agrego otro sector que se impulsa decididamente este gobierno, que es el financiero y particularmente el de la especulación financiera, el de hacer plata sin producir nada, invirtiendo no en la producción o en emprendimientos que generen puestos de trabajo en mano de obra, sino en apretar dos o tres botones, timbear y llevarte fortunas sin producir nada. Ese es el modelo económico o los grandes ganadores de este modelo económico en este momento.

Hay estadísticas que muestran que hace décadas que no se genera empleo, el número de empleo formal no crece.

No, una década, 12 años siendo generoso. En 2014 se estancó el crecimiento del empleo, pero creció desde el 2013 hasta el 2014. Ahí se estancó. A partir de 2016 comenzó a decrecer, que eso es preocupante. Y con este gobierno la pérdida de puestos de trabajo es acelerada. Ese es un camino que nunca se había recorrido con tanta velocidad, el de la destrucción del entramado productivo y los puestos de trabajo.

O sea, se puede modernizar sin que eso sea simplemente la decisión de que el trabajador esté peor y el empleador esté mejor. La idea de una ley es que incremente las condiciones para todos, que sea win win, tanto para los trabajadores como para los empresarios.

Absolutamente. Hay que actualizar y modernizar cosas, sí. La Ley de Contrato de Trabajo es del 74, pero sufrió 64 modificaciones. 64 veces se la actualizó ya. No es una ley vieja, es una ley que permanentemente se viene actualizando. Y la última actualización fue hace cinco años, con la Ley de Teletrabajo, para adecuar los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores con el home office, sobre todo en medio de la pandemia, que se había desarrollado mucho. ¿Qué hace esta reforma laboral? Deroga la Ley de Teletrabajo entera. O sea, vuelve a regularse el home office, que es algo moderno que había que regular, como en 1974, porque no hacen otra cosa más que derogar la ley más moderna.

Esta llamada ley de modernización laboral no moderniza nada, no habla de inteligencia artificial, no habla de las nuevas formas de vinculación familiar que afectan también las cuestiones laborales, que tienen que ver con la licencia de los padres cuando tienen un hijo. Seguimos con las licencias como hace 50 años, que el padre solamente se tomaba dos días para anotar el bebé en el registro civil y el resto del tiempo se ocupaba la madre. Bueno, eso cambió y no se actualiza. Esas son las cosas que hay que actualizar.

¿Qué expectativa tenés del tratamiento legislativo de la reforma?

Ya vi que ayer dictaminaron sacando un solo artículo. Tiene 219 artículos esta reforma. Yo no encontré uno que beneficie en algo a la persona que trabaja. Todas pequeñas quitas de derechos, desmejoras de derechos. Te aumentan la jornada de trabajo, te modifican el régimen de vacaciones para peor, te modifican el régimen de la jornada, el salario dinámico que permite que te bajen el salario, te quitan el derecho, que es un principio esencial del derecho del trabajo, que es el de la irrenunciabilidad de derechos, para que puedas renunciar, te hagan firmar un papel y sea válida la renuncia a tus derechos, e infinidad.

No encontré uno que diga: “Bueno, en esto le mejora o actualiza para que el trabajador esté mejor”. Y le pregunté a senadores, a diputados, a funcionarios, que me dijeran uno y no pudieron mencionar uno solo. Bueno, el peor de todos, el que más escándalo y que más sensibilizó, fue este de las licencias por enfermedad.

El cambio en el régimen de licencias por enfermedad, que lo empeora, que te querían bajar un pedazo del sueldo si te enfermás, te reducían a la mitad el tiempo de licencia paga y demás. Pero así son todas las reformas. Entonces, no tengo muchas expectativas de que el proyecto en el debate en Diputados sea rechazado, aunque no pierdo las esperanzas, o tenga modificaciones sustanciales que verdaderamente mejoren esta ley. Esto de la licencia por enfermedad me da sabor a poco. Si le hacen una modificación tiene que volver al Senado para que el Senado acepte o rechace las modificaciones de la Cámara de Diputados.

Entonces si imaginamos que el gobierno va a lograr quórum y que va a lograr pasar la ley, habiendo sacado el artículo 40, imaginá que la distribución de fuerzas, si viene al Senado, puede verse de alguna manera modificada.

Veremos. Patricia Bullrich dijo que iban a modificar ese artículo, así que supongo que nosotros aceptaremos, si es en mejora un poquitito, vamos a aceptar las modificaciones. Esperemos que el oficialismo haga lo mismo. Tiene la posibilidad de insistir con el proyecto original y dejar este artículo horrible tal cual como fue votado en el Senado.