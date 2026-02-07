La democracia muere a plena luz del día

“La democracia muere en la oscuridad” se convirtió en el lema del Washington Post en 2017, cuatro años después de que Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, comprara el periódico. Hoy, sin embargo, Bezos, que ha restringido la página de opinión del Post y ahora ha recortado la plantilla del periódico, parece decidido a demostrar que la libertad de prensa, un componente esencial de la democracia, puede ser eliminada a plena luz del día.

La democracia está muriendo en Estados Unidos porque quienes ocupan puestos de poder –empezando por el presidente Donald Trump, pero incluyendo a propietarios de medios de comunicación y empresas tecnológicas como Larry Ellison, de Oracle, que está haciendo con CBS News lo que Bezos ha estado haciendo con el Post– han aprendido a neutralizar los hechos. Lo que comenzó como una campaña de desinformación se ha convertido en un proyecto sistemático cuyo objetivo no es controlar lo que piensa la gente, sino desmantelar las estructuras que convierten los hechos en consecuencias.

Durante años, la crisis del periodismo se describió en gran medida en términos de parcialidad, polarización y pérdida de confianza. Esos problemas son reales y han servido de excusa para tratar el supuesto “sesgo liberal” de los medios de comunicación convencionales como una justificación para debilitar los estándares profesionales. Pero ahora hay una crisis más profunda: quienes antes perseguían este debilitamiento institucional ya no necesitan molestarse en ganar una discusión con la prensa. En cambio, han disminuido la capacidad de la prensa para imponer la rendición de cuentas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la primera elección de Trump en 2016, muchos comentaristas argumentaron que las universidades, las redacciones y las instituciones culturales habían perdido el contacto con el público, y que esto era importante desde el punto de vista político. Pero crear alternativas creíbles a esas instituciones lleva años y requiere dinero, talento, canales de distribución y confianza.

Así pues, en lugar de intentar superar a los actores establecidos en el mercado de las ideas, ¿por qué no reducir su capacidad para establecer agendas, validar hechos y provocar consecuencias? ¿Por qué no disminuir la capacidad de las instituciones periodísticas para llevar a cabo investigaciones en profundidad y desacreditar su autoridad cuando lo hacen? Los reportajes originales pueden seguir circulando, pero simplemente no importarán.

Esta estrategia no requiere prohibiciones ni censura, porque el objetivo no es el silencio. El objetivo no es monopolizar los medios de comunicación en papel, sino monopolizar sus efectos. Mientras que Joseph Goebbels necesitaba la censura y el terror para imponer la única realidad oficial de los nazis, esto no es fascismo clásico. La estrategia que se está desarrollando en Estados Unidos se basa en medios diferentes: despojar a las historias que no gustan de su alcance, credibilidad y consecuencias hasta que una narrativa domine sin que el Estado tenga que prohibir el resto. El mecanismo que se está aplicando no es el control de la libertad de expresión, sino la inmunidad a los hechos.

El periodismo de investigación es caro. Requiere tiempo, respaldo legal, profundidad editorial y reporteros que puedan dedicar meses a una sola historia. Cuando las grandes redacciones se vacían debido a los despidos y los recortes de gastos, como ilustra la reducción del 30% de la plantillaque acaba de anunciar el Washington Post, pierden la capacidad de tener repercusión. Las primicias aisladas se descartan fácilmente o se esperan a que pasen. Los reportajes repetidos y rigurosamente documentados a lo largo del tiempo son más difíciles de ignorar. La reducción del tamaño de una redacción disminuye la presión que pueden ejercer los reportajes serios.

Otra parte de la estrategia se refiere a los medios de comunicación públicos, donde el objetivo no es solo la capacidad de investigación, sino los servicios que traspasan las fronteras estatales, la demografía y la ideología. La retirada de fondos a la Radio Pública Nacional (NPR) y al Sistema Público de Radiodifusión (PBS), como ha hecho Trump, no se debe únicamente a motivos culturales. El objetivo es ejercer presión estructural, erosionando los hechos compartidos en los que se basa el debate democrático.

Pero la distribución es quizás el frente más subestimado. Durante más de una década, Twitter funcionó como el sistema circulatorio central del discurso público estadounidense. Periodistas, académicos, funcionarios públicos, líderes empresariales y ciudadanos comprometidos debatían en el mismo lugar. Los reportajes y las investigaciones podían difundirse rápidamente, enfrentarse a críticas y correcciones, y traducirse directamente –y a veces de forma inmediata– en presión para establecer la agenda.

Entonces, Elon Musk compró la plataforma, despidió a su personal y la renombró X. En poco tiempo, dejó de funcionar como un sistema de distribución cívico compartido para la información verificada. Ahora da prioridad a la participación sobre la verificación, debilita las señales de credibilidad y hace que el alcance sea menos predecible.

Hoy en día, son menos los periodistas y académicos que se molestan en publicar en X, e incluso cuando lo hacen, la información verificada ya no se traduce de forma fiable en la configuración de la agenda ni tiene ninguna consecuencia. Las consecuencias son de gran alcance, porque cuando la infraestructura para el intercambio de información entre las élites ya no recompensa de forma fiable la precisión o la explicación sostenida, todo el sistema de rendición de cuentas comienza a desmoronarse.

Y la misma dinámica se extiende más allá de las plataformas, hasta la propiedad. Cuando una redacción importante forma parte de un conglomerado que se enfrenta a fusiones, escrutinio regulatorio y exposición política, la independencia puede reducirse sin necesidad de una instrucción explícita desde arriba. Por eso es importante que Skydance, dirigida por David Ellison, hijo de Larry Ellison, se hiciera con el control de Paramount, que controla la CBS. No es necesaria la censura directa cuando todo el mundo puede ver qué noticias le costarán dinero a la empresa matriz o pondrán en peligro sus acuerdos.

En tales condiciones, la autocensura se convierte en algo racional. Está implícita en las noticias que nunca se publican, en las investigaciones que se abandonan porque podrían dar lugar a demandas o represalias normativas, y en la cobertura con guantes de seda de los políticos o las figuras empresariales que podrían complicar la vida a la empresa matriz. Una vez que los editores comprenden que ciertas luchas se han convertido en responsabilidades corporativas, la evitación del riesgo se convierte en la nueva normalidad.

En conjunto, estas medidas forman un sistema. El periodismo y los hechos siguen existiendo, pero la cadena que antes iba desde la información hasta la realidad compartida y la respuesta institucional comienza a romperse. La información precisa ya no obliga a actuar, porque los hechos pueden publicarse, verificarse y, aun así, no provocar ninguna respuesta. Cuando la información pierde su fuerza, se produce la impunidad.

La desinformación antes tenía como objetivo hacer creer a la gente cosas falsas. El nuevo objetivo es hacer que los poderosos sean inmunes a verdades que antes habrían perjudicado sus intereses o les habrían obligado a cambiar su comportamiento. Estamos asistiendo a un ataque sistémico contra las instituciones estadounidenses y la capacidad del público estadounidense para exigir responsabilidades al poder. La democracia no muere solo cuando se prohíbe la libertad de expresión. También muere cuando la libertad de expresión veraz deja de importar.

Carla Norrlöf es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto. Copyright: Project Syndicate, 2026. www.project-syndicate.org