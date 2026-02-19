El paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral ya genera complicaciones severas en el tránsito del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la madrugada, se registran cortes, concentraciones y protestas en accesos estratégicos, puentes y rutas clave, en una jornada marcada por la alta tensión política.

La medida sindical coincide con el tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo en la Cámara de Diputados, lo que potencia la presencia de manifestantes en la vía pública. Aunque la CGT resolvió no organizar una movilización central, distintos gremios, organizaciones sociales y espacios de izquierda confirmaron acciones propias durante todo el día.

Según informaron los organizadores, hay más de 130 acciones previstas en todo el país, entre piquetes, radios abiertas, volanteadas y concentraciones. En el AMBA, el foco está puesto en los principales accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se concentran los mayores problemas de circulación y un importante despliegue de fuerzas de seguridad.

Además, el clima previo al paro se vio atravesado por el conflicto en la empresa Fate, que anunció el cierre de su planta en San Fernando y el despido de más de 900 trabajadores. Si bien el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, el anuncio de este miércoles elevó el nivel de conflictividad en las horas previas al paro y se suma al rechazo generalizado a la reforma laboral.

Cortes y concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires

Durante la mañana, el paro general tuvo impacto en los principales accesos a CABA, aunque varios de los bloqueos más importantes ya fueron levantados. A las 11 se realizó una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Avenida Hipólito Yrigoyen 1584, lo que generó restricciones puntuales y desvíos en la zona, con presencia policial desde temprano.

El eje de las protestas se trasladará al centro porteño a partir del mediodía, con una concentración prevista en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo y posterior movilización hacia el Congreso. En ese sector ya rige un operativo de seguridad reforzado, con vallados y cortes totales en el perímetro legislativo. Las interrupciones confirmadas por las Fuerzas afectan a Avenida Rivadavia y Avenida Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, y la intersección de Entre Ríos y Alsina, lo que mantiene cerrado el tránsito en varias manzanas del microcentro.

Durante la jornada habrá un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso.

En los accesos metropolitanos, la situación es conflictiva. Un corte que se había montado en el Acceso Oeste, a la altura de Moreno, fue desalojado durante la mañana tras incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Hubo empujones, botellazos y quema de neumáticos antes de que se liberara la traza, que ahora permanece habilitada aunque con demoras por controles y circulación reducida. En la Autopista Buenos Aires–La Plata también se levantaron los bloqueos que afectaban el ingreso a la Capital Federal.

En el norte del conurbano, la Panamericana también fue desalojada, aunque continúa con calzada reducida por la fuerte presencia policial, lo que genera tránsito lento en ambos sentidos. En Avellaneda, el Puente Pueyrredón mantiene un bloqueo parcial en uno de los accesos clave hacia la Ciudad, con circulación restringida debido a momentos de tensión entre las fuerzas federales y los manifestantes.

Dónde hay cortes en el conurbano y protestas en el interior del país

En el conurbano bonaerense, pasadas las 12 de la mañana, se registran algunas acciones puntuales que afectan la circulación. No se trata de cortes generalizados y simultáneos, sino de interrupciones intermitentes y concentraciones en puntos estratégicos, que generan demoras y desvíos según la zona.

Entre los sectores donde todavía se registran complicaciones se encuentra Avellaneda, con acciones en la bajada del Puente Nicolás Avellaneda, y Quilmes, en el Triángulo de Bernal. También se informaron protestas en Guernica, sobre Ruta 210 y avenida Eva Perón; en Glew, en la intersección de Ruta 205 y Patria; y en Longchamps, sobre Ruta 210 a la altura de la Escuela Técnica N.º 1. En Claypole, hubo presencia de manifestantes en Ruta 4 y el Puente de Claypole.

En otros distritos del sur y oeste del conurbano, se reportaron acciones en La Matanza, sobre Ruta 3 y Salvigni; en Moreno, en Ruta 23 y Acceso Oeste, donde el corte fue levantado tras incidentes; y en Máximo Paz, sobre Ruta 205 y Pereda. En La Plata, las protestas que afectaron la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata y cruces como 155 y 44, 161 y 520, y 25 y 72 también fueron desactivadas, aunque persisten demoras por operativos preventivos.

Fuera del AMBA, el paro general mantiene acciones sindicales y sociales en distintas ciudades. Se registran actividades en Mar del Plata, Junín, Azul, Pergamino y Coronel Rosales, mientras que en otras provincias continúan protestas en el Gran Rosario y la capital de Santa Fe, un acto en Comodoro Rivadavia, una concentración en el nudo vial de Mendoza, una convocatoria frente a la Casa de Gobierno en Jujuy y una movilización en Santa Rosa, La Pampa.

