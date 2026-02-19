La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio que agrupa a choferes de unidades urbanas y suburbanas, confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la CGT, por lo que la mayor parte de las líneas de colectivos no prestarán servicio durante la jornada de este jueves 19 de febrero en CABA y el conurbano bonaerense.

Esto implica que los micros de corta, media y larga distancia que circulan por la Ciudad de Buenos Aires no funcionarán y los empleados nucleadas en el sindicato acatan la medida de fuerza que se inició a la medianoche de hoy.

Por lo que, el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y CABA se verá sumamente afectado.

El servicio de trenes, subtes y la inmensa mayoría de los colectivos se encuentra paralizado en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

En el marco del paro general impulsado por la CGT más de 60 línea de colectivos se encuentran paralizadas durante 24 horas y, no están circulación este jueves 19 de febrero para expresar su desacuerdo con el tratamiento de la reforma laboral, propuesto por el Gobierno Nacional.

Las líneas que se plegaron a la medida de fuerza son: 1, 2, 4, 12, 15, 19, 22, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 109, 110, 114, 119, 123, 124, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 148, 153, 154, 159, 160, 166, 172, 174, 178, 179, 181, 184, 185, 193, 203, y la totalidad de los servicios municipales de La Plata y gran parte de la zona oeste.

Acatamiento en CABA y el AMBA

Cuáles son las líneas de colectivos que se encuentran activas este jueves 19 de febrero: Ciudad de Buenos Aires y colectivos provinciales

Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Líneas provinciales y municipales: 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora) y 562.

Líneas del Grupo DOTA y otras empresas privadas funcionan con servicio reducido

Por otra parte, hay algunas excepciones. Las líneas propiedad de el Grupo DOTA y otras empresas privadas, no se adhirieron al paro general, y funcionan con normalidad con su cronograma habitual o con servicio reducido.

