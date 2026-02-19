El Gobierno apura hoy en Diputados una reforma laboral que promete “modernización” y baja de litigiosidad. Pero en los tribunales laborales el diagnóstico es otro: el texto, tal como está redactado, podría generar más conflicto judicial del que intenta resolver, tal como señalaron expertos en derecho laboral a PERFIL.

De acuerdo a la mirada del Dr. Sergio Rodríguez y del Dr Alan Baez, el eje del debate no es solo económico. Es jurídico y constitucional. Al modificar el régimen indemnizatorio, habilitar nuevas figuras contractuales y ampliar el período de prueba, la norma toca el piso mínimo de derechos que protege el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y allí se abre el punto más sensible: si ese piso se debilita, la discusión no se cerrará en el Congreso sino en los juzgados.

¿Menos juicios o más litigiosidad?

Para el laboralista Sergio Rodríguez, la reforma nace con problemas estructurales. “Para ser honesto intelectualmente, a mi criterio la reforma es un esperpento jurídico; que lejos de traer soluciones a la empleabilidad y la litigiosidad, generará una catarata de juicios con planteos de inconstitucionalidades”, sostuvo en diálogo con PERFIL.

Rodríguez no desconoce la necesidad de cambios en el régimen laboral argentino, pero cuestiona el enfoque elegido. “Argentina necesita una reforma laboral, pero de carácter progresiva de derechos; la actual es totalmente regresiva y en contra del trabajador”

El corazón del conflicto está en la premisa que sostiene el proyecto: que empleador y trabajador negocian en igualdad de condiciones. Para el abogado, esa idea desconoce la naturaleza misma del contrato de trabajo. “La reforma parte de que empleador y trabajador ‘negocian’ en igualdad de condiciones, cuando en realidad existe una relación de poder, donde uno impone condiciones y el otro obedece”, observó Rodríguez

Ese desequilibrio, advierte, se profundiza con el cambio del régimen indemnizatorio. “Hace menguar la tutela constitucional frente al despido arbitrario del art. 14 bis CN por un régimen de seguros FAL, que genera una situación de despido latente y permanente”, afirmó Sergio Rodríguez.

En términos prácticos, esto implicaría -según su visión- que el trabajador quede bajo la amenaza constante de desvinculación, lo que debilita su poder real de negociación.

El Dr. Alan Báez, también laboralista, coincide en que el impacto no será lineal ni inmediato. En su análisis, el proyecto “formaliza situaciones que históricamente fueron consideradas fraude laboral” y anticipa que la figura del “trabajador independiente con colaboradores” puede convertirse en una vía para encubrir relaciones de dependencia reales. El resultado probable, señala, será una judicialización masiva para determinar cuándo hay verdadera autonomía y cuándo existe vínculo laboral encubierto.

El riesgo económico detrás del conflicto

La reforma no solo redefine relaciones jurídicas; también modifica incentivos económicos.

En un contexto inflacionario como el argentino, la actualización de créditos laborales es un factor central. Para los laboralistas consultados, si se debilita o limita esa actualización, la indemnización puede licuarse con el paso del tiempo. Y allí aparece un problema estructural: el incumplimiento podría volverse financieramente conveniente para el empleador.

Desde esta perspectiva, lejos de desalentar la litigiosidad, el nuevo esquema podría incentivarla. Si el trabajador percibe que la única vía para recuperar el valor real de su crédito es acudir a la Justicia, el sistema terminará más saturado.

A esto se suma la ampliación del período de prueba -ya formalizada en la Ley Bases-, que abre la puerta a esquemas de rotación permanente sin costo indemnizatorio pleno. En los hechos, advierten los especialistas, se podría consolidar una dinámica de contratación corta y reemplazo sistemático.

El debate, entonces, excede la consigna de “flexibilización”. La discusión es si la norma mejora la previsibilidad o si, por el contrario, inaugura un ciclo de litigios constitucionales que definirá la Corte Suprema.

La reforma laboral promete menos juicios y más empleo. Pero si toca el núcleo duro del artículo 14 bis, el verdadero impacto no se medirá en el recinto sino en los tribunales. Y en ese terreno, la incertidumbre recién empieza.

La apuesta económica detrás de la reforma

Más allá del tema de la litigiosidad que podría abrir la reforma, la lógica del Ejecutivo al apuntar a estos cambios es macroeconómica. En un contexto de caída del empleo industrial y fuerte ajuste fiscal, la reforma laboral apunta a reducir litigiosidad y contingencias empresarias, a incentivar contratación formal en sectores hoy en informalidad y a mejorar las expectativas de inversión.

El diagnóstico oficial parte de un dato incómodo: la Argentina combina altos niveles de informalidad (cerca del 40%) con baja rotación formal. Es decir, el empleo registrado es rígido y el informal es frágil.

La apuesta es que, si despedir deja de ser financieramente imprevisible, contratar será menos riesgoso. Pero la incógnita es otra: ¿las empresas no contratan por miedo a despedir o porque no hay demanda suficiente?

En un escenario de consumo debilitado y actividad dispar por sectores, la reforma podría mejorar incentivos en el margen, pero según los especialistas en mercado de trabajo, no necesariamente generar empleo masivo sin recuperación económica.

La experiencia internacional muestra que reducir indemnizaciones no garantiza, por sí sola, mayor empleo. España, por ejemplo, flexibilizó su mercado en distintas etapas sin eliminar la volatilidad laboral. Brasil avanzó en reformas en 2017 con resultados mixtos en formalización.

El Gobierno apuesta a que, combinada con estabilidad macro, baja de inflación y apertura económica, la reforma sea parte de un nuevo equilibrio productivo. La pregunta que atraviesa el debate es menos ideológica y más económica: ¿es el costo del despido el verdadero freno al empleo argentino o es la falta de crecimiento? Más allá del conflicto sindical y el ruido parlamentario, la reforma laboral es, en esencia, parecería ser una apuesta sobre cómo se construye empleo en la Argentina futura.

