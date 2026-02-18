Paro general: cómo funcionarán los bancos, cajeros automáticos y transferencias

Ante el paro general de actividades convocado por la Confederación General del Trabajo para este jueves 19 de febrero, los bancos “intensificarán sus esfuerzos para garantizar la continuidad de los servicios financieros presenciales y digitales, con el objetivo de que los usuarios del sistema puedan realizar sus operaciones con la mayor normalidad posible”, señalaron las entidades.

El gremio de los bancarios adhiere a la medida de fuerza de la central obrera en rechazo a la ley de reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.

Paro general del 19 de febrero: cómo afectará a los vuelos

Cómo funcionarán los bancos

En un comunicado conjunto de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE), informaron que los usuarios podrán realizar pagos, transferencias y demás operaciones a través de tarjetas de débito, home banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil “canales que permiten gestionar operaciones de manera ágil, segura y disponible las 24 horas, en el caso de que algunas sucursales no puedan operar con normalidad”.

“Asimismo, se reforzará la recarga de cajeros automáticos para asegurar la disponibilidad de efectivo".

"Permanecerán habilitados, además, múltiples puntos alternativos de extracción en cadenas de supermercados, redes de cobranza, estaciones de servicio, farmacias y comercios de electrodomésticos, entre otros, mediante la presentación de DNI y tarjeta de débito”, agregó la comunicación.

En su comunicado, la Asociación Bancaria argumentó que adhiere al paro general de la CGT debido a que la reforma laboral, “lejos de representar una mejora para el mundo del trabajo, el proyecto debilita la estabilidad en el empleo, afecta la negociación colectiva, favorece los despidos y consolida un esquema que precariza las condiciones laborales en beneficio de los sectores económicos más concentrados. Insistimos en que no existe en su contenido una sola medida que amplíe derechos o fortalezca la protección de las trabajadoras y los trabajadores”.

Para la Bancaria, “las diputadas y diputados, los gobernadores y las distintas fuerzas políticas deben comprender que ninguna reforma que perjudique a quienes sostienen la producción y el funcionamiento del país puede tener legitimidad sin el aval de las trabajadoras y los trabajadores".

"Somos quienes con nuestro esfuerzo diario movemos la economía, generamos riqueza y garantizamos el funcionamiento del país. No pueden imponernos normas que deterioran nuestra condición de vida desconociendo la voluntad de quienes serán directamente afectados”, añadieron.

LM