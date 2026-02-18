La desocupación cayó al 6,3% en el tercer trimestre de 2025, según el INDEC

La tasa de desocupación en los centros urbanos bajó al 6,3% en el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al difundir los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano. El dato representa una mejora frente al 7,6% registrado en el trimestre anterior y también muestra una leve reducción en comparación con el 6,4% del mismo período de 2024.

Pese al optimismo por la reforma, el sector privado mira con preocupación la caída de la actividad y el empleo

De acuerdo con el relevamiento oficial, la población económicamente activa urbana alcanzó los 20,6 millones de personas: 19,3 millones estaban ocupadas —incluyendo 3,2 millones de ocupados que buscan otro empleo y 2,2 millones de subocupados— y 1,3 millones se encontraban desocupadas.

A nivel distrital, la mayor tasa de empleo se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (54,1%), seguida por La Pampa (48,4%), Santa Fe (46,5%), Córdoba (45,7%) y Jujuy (45,5%). En contraste, las tasas de desempleo más elevadas se observaron en Santa Cruz (10,7%), seguida por La Pampa (7,8%), Buenos Aires (7,7%) y Chaco (7,4%).

El informe se basa en una muestra ampliada que incluye localidades urbanas de más de 2.000 habitantes y permite estimaciones para el total nacional urbano, los 31 principales aglomerados y los totales provinciales. En esos 31 conglomerados, la tasa de desocupación fue de 6,9%.

En términos metodológicos, el Indec recuerda que la tasa de desocupación surge de dividir la cantidad de personas desocupadas por la población económicamente activa, bajo la definición internacional de desempleo abierto. La tasa de empleo mide el porcentaje de ocupados sobre la población total, mientras que la tasa de actividad refleja la proporción de personas que integran la fuerza laboral.

El documento también advierte sobre la persistencia de situaciones de inestabilidad laboral. La subocupación total fue de 11,2%, compuesta por 7,8% de subocupados demandantes y 3,3% de no demandantes. Se considera subocupadas a las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestas a ampliar su jornada.

