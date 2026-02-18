El Banco Central compró US$ 80 millones y superó los US$ 1.000 millones en febrero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta oportunidad la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 80 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas disminuyeron levemente y llegaron a los US$ 45.129 millones, con una caída de US$ 29 millones respecto a la última jornada.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 31 ruedas y suma compras por US$ 2.169 millones desde que comenzó el año. En febrero acumula compras por US$ 1.012 millones.

En el mes, las reservas subieron US$ 627 millones hasta el día de la fecha, mientras que en el acumulado del año suben US$ 3.964 millones. Según el Licenciado en Administración, Andrés Reschini, bajo la gestión de Javier Milei, el Banco Central ya lleva comprados US$ 23.974 millones.

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajustan conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía.

Un punto importante a tener en cuenta es que el BCRA también mantiene bajo observación el volumen de dólares adquiridos en el mercado. Las compras diarias no deben superar el 5% del monto total operado en el mercado cambiario, con la finalidad de evitar alteraciones en la dinámica habitual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional en enero de 2026 alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones.

"Cabe aclarar que en el mes se registraron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones, explicados por los recursos generados por la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue", indicó Caputo.

Sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de $65.256 millones. En el mes se abonaron intereses netos por $2.020.578 millones.

"Enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dados que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales", agregó Caputo.

