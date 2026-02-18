Hassett arremete contra estudio de la Fed de Nueva York sobre aranceles y lo tilda de “vergüenza”

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo que un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York que muestra que las empresas estadounidenses asumen la mayor parte de la carga de los aranceles “es una vergüenza” y que las personas asociadas con él deberían ser “disciplinadas”.

“Lo que han hecho es publicar una conclusión que ha generado mucha cobertura altamente partidista, basada en un análisis que no sería aceptado en una clase de economía de primer semestre”, afirmó Hassett el miércoles en CNBC. Añadió que los consumidores estadounidenses se verán beneficiados por los aranceles.

El estudio, publicado la semana pasada por la Fed de Nueva York, concluyó que casi el 90% de la carga económica de los aranceles en 2025 fue asumida por empresas y consumidores estadounidenses.

Portavoces de la Fed de Nueva York y de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington declinaron hacer comentarios.

Según el estudio, alrededor del 94% de los costos arancelarios se trasladaron a empresas y consumidores estadounidenses en los primeros ocho meses del año. Para noviembre, los exportadores extranjeros absorbían ligeramente más —un arancel del 10% se asoció con una caída del 1,4% en los precios de exportación—, pero el traslado de costos aún se situaba en 86%.

“Nuestros resultados muestran que la mayor parte de la incidencia de los aranceles sigue recayendo en empresas y consumidores estadounidenses”, escribieron Mary Amiti, Chris Flanagan, Sebastian Heise y David E. Weinstein en el informe. El documento incluyó la advertencia habitual de que “las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores” y no reflejan necesariamente la posición de la Fed.

Los hallazgos de la Fed de Nueva York fueron similares a las conclusiones de otros investigadores. Gita Gopinath, de la Universidad de Harvard, y Brent Neiman, de la Universidad de Chicago, concluyeron que “el traslado de aranceles a los precios de importación en EE.UU. es casi el 100%, por lo que EE.UU. está asumiendo una gran parte de los costos”.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) de EE.UU. también publicó estimaciones sobre el impacto de los aranceles. Encontró que el 5% del costo sería absorbido por exportadores extranjeros. Del monto asumido en EE.UU., el 30% sería absorbido por empresas y el 70% trasladado a los consumidores, indicó la CBO.

Otro estudio, de investigadores del Instituto Kiel de Alemania, calificó los aranceles de 2025 como un “autogol” para EE.UU.: “Los importadores y consumidores estadounidenses asumen casi todo el costo”, concluyeron los autores. “Los exportadores extranjeros absorben solo alrededor del 4% de la carga arancelaria; el 96% restante se traslada a compradores estadounidenses”.

Hassett criticó la investigación de la Fed de Nueva York por centrarse en los precios y no tener en cuenta cambios en las cantidades importadas.

“Si traemos la producción de vuelta al país, creamos demanda interna, eso perjudicará a China y elevará los salarios en EE.UU., y los consumidores estadounidenses estarán mejor”, afirmó Hassett.