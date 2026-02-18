Varias señales indican que la administración de Donald Trump está dando pasos hacia una guerra de gran escala en Medio Oriente, más importante y más próxima de lo que se prevé. El punto clave son las negociaciones nucleares con Irán, que están estancadas: si fracasan, Estados Unidos podría tomar ese cierre de la vía diplomática como una razón para el ataque militar a Irán.

Trump dijo que no cree que Teherán quiera las consecuencias de no llegar a un pacto. Paralelamente, ordenó un despliegue militar gigantesco en el Golfo Pérsico: dos portaaviones, una docena de buques de guerra y cientos de aviones de combate, incluidos más de 50 F-35, F-22 y F-16, fueron trasladados en las últimas 24 horas, según datos de radar de vuelo abiertos y un funcionario estadounidense.

Trump califica a Cuba de "nación fallida", pero descarta una intervención militar como la de Venezuela

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el medio especializado Axios, que cita fuentes de la Casa Blanca y también israelíes, es muy probable que Trump aproveche la negativa de Irán a desescalar su armamento nuclear para lanzar un ataque militar a gran escala, posiblemente en conjunto con Israel. Un asesor de Trump citado por Axios de forma anónima estimó que la probabilidad de un ataque importante en las próximas semanas -lo que llamó "acción cinética"- es de un 90 por ciento.

Se prevé que esta campaña podría llevar varias semanas e implicar mucho mayor despliegue que la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio pasado, donde Washington se sumó para destruir instalaciones nucleares subterráneas iraníes. También sería más importante que la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela.

Negociaciones en Ginebra muestran avances imitados

Este martes, el yerno de Trump, Jared Kushner, y su enviado especial para la paz en Medio Oriente, el empresario inmobiliario Steve Witkoff, se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi durante tres horas, en Ginebra. Un funcionario estadounidense dijo a Axios que las conversaciones "progresaron", pero que "todavía hay muchos detalles por discutir". Los iraníes ofrecieron volver en dos semanas con propuestas detalladas para cerrar brechas. Sin embargo, funcionarios estadounidenses no se muestran optimistas sobre un avance sustancial.



En diciembre pasado, Trump le dijo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que si no se alcanzara un acuerdo, respaldaría ataques israelíes al programa de misiles balísticos iraníes. Durante la guerra de junio de 2025, Estados Unidos intervino directamente bombardeando tres sitios nucleares iraníes. Esta vez, el rol estadounidense podría incluir reabastecimiento en vuelo o permiso de sobrevuelo.

Un nuevo ataque de Trump en el Caribe: 11 muertos en un bombardeo a "narcolanchas"

Los analistas consideran que el segundo grupo de portaaviones llegó recientemente al Golfo para aumentar la presión durante las negociaciones. La escalada de preparación militar de Estados Unidos presenta una amenaza creíble y se combina con la debilidad del régimen iraní tras protestas masivas, reprimidas con miles de muertos.