Trump dice que pronto tomará una decisión sobre venta de armas a Taiwán

El presidente Donald Trump afirmó que está discutiendo con su homólogo chino, Xi Jinping, futuras ventas de armas a Taiwán y adelantó que pronto tomará una decisión sobre el respaldo en defensa al territorio autónomo.

“Estoy hablando con él sobre eso. Tuvimos una buena conversación y tomaremos una determinación muy pronto”, dijo Trump a periodistas el lunes por la noche a bordo del Air Force One.

El manual que reparten en Taiwán frente a un eventual ataque de China

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El apoyo militar de Estados Unidos a Taiwán se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Pekín antes de que los líderes de ambos países se reúnan en abril en China.

China ha intensificado en los últimos años la presión política y militar sobre Taiwán para reforzar su postura de que la isla forma parte de su territorio.

Ambos líderes hablaron previamente este mes en una conversación que Trump calificó de “excelente”. Sin embargo, la versión china de la llamada señaló que Estados Unidos debe “manejar la cuestión de las ventas de armas a Taiwán con prudencia”, un lenguaje inusualmente específico y directo para Xi, quien normalmente se limita a declaraciones generales sobre Taiwán.

La purga de Xi Jinping a su principal general reavivó las dudas sobre Taiwán y su sucesión

El Financial Times informó previamente este mes que Estados Unidos prepara una nueva ronda de ventas de armas a Taiwán, lo que ha inquietado a funcionarios chinos. La compra se sumaría a un acuerdo por US$11.000 millones anunciado en diciembre.

Estados Unidos y Taiwán finalizaron la semana pasada un acuerdo comercial que vincula aún más a ambas economías. Ese pacto reduce la tasa de aranceles, amplía el acceso al mercado para productos estadounidenses en Asia y canaliza miles de millones de dólares hacia proyectos energéticos y tecnológicos en Estados Unidos.

GZ