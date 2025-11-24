Xi Jinping y Donald Trump dialogaron por teléfono sobre el conflicto en Taiwán

Este lunes por la mañana, el presidente de China Xi Jinping aclaró la posición de su gobierno con respecto a la cuestión de Taiwán tras sostener una conversación telefónica con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Desde la Casa Blanca y otros funcionarios chinos mencionaron que también hablaron sobre comercio y la situación en Ucrania.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas a través de un cable de la agencia china Xinhua, el mandatario chino le indicó a su homólogo estadounidense que el retorno de Taiwán a China continental se trata de "una parte importante del orden internacional de posguerra".

La conversación entre ambos mandatarios tuvo lugar pocos días después de que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi advirtiera que Japón podría involucrarse en el conflicto si China tomara acciones contra Taiwán, argumentando que la isla debería estar bajo su control, amenazando con usar la fuerza para incluirla en su territorio.

China y Estados Unidos, países que lucharon juntos durante la guerra para combatir el fascismo y el militarismo, acordaron durante la llamada que debían generar acuerdos para "salvaguardar conjuntamente el resultado victorioso de la Segunda Guerra Mundial".

"Los dos países deben ampliar la lista de cooperación y reducir la lista de desacuerdos para lograr avances más positivos", expresó Xi Jinping, quien también instó a que ambos países "mantengan el impulso en las relaciones" tras una reunión que ocurrió en octubre en Corea del Sur con el objetivo de evitar una guerra comercial.

Japón despliega esfuerzos diplomáticos para contener el enojo de China por Taiwán

Con respecto a la reunión desarrollada en Corea del Sur, el mandatario chino indicó que el encuentro "ayudó a calibrar el curso e inyectar impulso al movimiento constante hacia adelante del barco gigante de las relaciones China-Estados Unidos".

Los lazos entre ambos países "se han mantenido estables y han continuado mejorando, lo que ha sido ampliamente recibido por ambos países y la comunidad internacional". La disputa entre los gobiernos abarca desde tierras raras hasta soja y tarifas portuarias.

