Un nuevo ataque de Trump en el Caribe: 11 muertos en un bombardeo a "narcolanchas"

El Comando Sur de Estados Unidos informó este martes 17 que atacó tres buques en el Pacífico oriental y el Caribe que participaban en operaciones de narcotráfico, con un saldo de 11 muertos.

Los ataques tuvieron luga el lunes 16 y dejaron un saldo de "cuatro muertos en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe" informaron en la red X.

“A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice la comunicación. Además, confirmaron que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estados Unidos hundió otra lancha que vinculó al narcotráfico en el Caribe

La inteligencia confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”.

En los videos difundidos por la cuenta oficial del Comando Sur, se ve que dos de las tres embarcaciones atacadas estaban inmóviles en el momento del bombardeo. Además, se notan personas moviéndose dentro de las lanchas antes de los ataques.

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Desde el 2 de septiembre pasado, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 42 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental, específicamente contra presuntas narcolanchas.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Nuevo ataque de EE.UU. en el Pacifico eleva la cifra a 83 muertos y Trump anticipa posible charla con Maduro

Como resultado de las acciones impulsadas por Estados Unidos murieron al menos 135 personas, indica un balance de CNN.

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

La pieza central de la flotilla, el portaaviones USS Gerald R. Ford, fue enviado la semana pasada a Medio Oriente junto con varios destructores que lo acompañan, como parte de la amenaza de intervención militar contra Irán.

RG / EM