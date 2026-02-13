Estados Unidos hundió otra lancha que vinculó al narcotráfico en el Caribe

En otra ejecución grabada en video el Ejército de Estados Unidos señaló que mató a "otros tres narcotraficantes" en aguas del mar Caribe. Las imágenes muestran, como es habitual en blanco y medio, a la embarcación en movimiento, hasta que es alcanzado por el ataque estadounidense y estalla en llamas.

Con las muertes de esos tres hombres, presuntamente vinculados al narcotráfico, el viernes de la muerte de tres presuntos narcotraficantes en un ataque contra una embarcación en el Caribe, con lo cual la campaña antidrogas de Washington en la región se eleva a al menos 133 fallecidos.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación (...) que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", indicó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Tres narcoterroristas murieron durante la acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida", detalló el pronunciamiento.

La embarcación, a instantes de ser destruida por el ataque estadounidense. (@Southcom)

La administración Trump lanzó antes de que terminara con la captura de Nicolás Maduro con su ofensiva antidrogas en la región a comienzos de septiembre, insistiendo que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan desde Venezuela.

Pero la Casa Blanca nunca mostró pruebas definitivas de que las embarcaciones estuvieran efectivamente involucradas con el tráfico de drogas, causando un fuerte debate sobre la legalidad de las operaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.

El nuevo golpe se produjo seis semanas después de la conmocionante captura del líder venezolano Nicolás Maduro, quien había denunciado que esas operaciones estadounidenses buscaban un cambio de régimen en Venezuela.

Maduro sigue detenido en una cárcel en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, de los cuales se ha declarado no culpable. La próxima audiencia será en marzo.

AFP/HB