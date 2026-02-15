Estados Unidos incautó un nuevo buque petrolero en el Índico

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este domingo que interceptó en el océano Índico a otro petrolero que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba, y que trató de escapar del cerco estadounidense.

El "Verónica III", de bandera panameña, "intentó burlar el bloqueo del presidente Trump, y esperaba poder escapar. Lo seguimos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos", indicó el Pentágono en un mensaje publicado este domingo en X. La publicación incluye un video de las fuerzas estadounidenses abordando un helicóptero y luego el buque cisterna.

"Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacer algo así. Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia", amenazó el mensaje Departamento de Guerra, que cerró asegurando que "negarán a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo".

"Por tierra, mar o aire, te encontraremos y haremos justicia", amenazó el Departamento de Guerra en su mensaje

Una semana atrás el Pentágono interceptó el Aquila II de forma similar. En diciembre, Trump ordenó un "bloqueo" de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela. Al menos nueve barcos fueron incautados desde entonces.

Esos barcos representan sin embargo una pequeña fracción del número total de buques de la "flota fantasma" sancionados que operan en todo el mundo para evadir las sanciones y que llegarían a ser unos 800, según un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense.

El Verónica III zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses secuestraron al presidente venezolano Nicolás Maduro tras invadir el país. Según The New York Times, el Veronica III habría asumido el nombre de 'DS Vector' y falseado sus coordenadas para fingir que estaba situado frente a la costa de Nigeria.

El buque, que transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de petróleo, según TankersTrackers.com, está incluido en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, de acuerdo al sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

