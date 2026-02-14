El ministro de Defensa se reunió con el subsecretario de Guerra de EE.UU. y confirmó los ejercicios militares en el país

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se reunió con el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, y ratificó la realización de ejercicios militares en el país.

"Conversamos sobre los intereses comunes de la Argentina y Estados Unidos, la seguridad del hemisferio occidental y la cooperación estratégica entre ambos países, y también sobre los ejercicios combinados previstos para este año", escribió el ministro en su cuenta de X.

Este fue el posteo completo sobre el encuentro, que se dio durante la Conferencia de Seguridad en la ciudad alemana de Munich:

"Me reuní con el Subsecretario de Políticas del Departamento de Guerra de Estados Unidos, @ElbridgeColby, en una reunión distendida y amena.

Conversamos sobre los intereses comunes de la Argentina y Estados Unidos, la seguridad del hemisferio occidental y la cooperación estratégica entre ambos países, y también sobre los ejercicios combinados previstos para este año. Ratificamos la relación especial que nos une y la voluntad de profundizarla en el área de la defensa, fortaleciendo el trabajo y la confianza mutua.

Invité al Subsecretario a visitar la Argentina, destacando la importancia de continuar afianzando los lazos bilaterales. El balance del encuentro fue positivo y renovamos el compromiso de seguir trabajando de manera armónica y cooperativa."

En el marco del encuentro internacional, este viernes el ministro Presti tuvo encuentros con sus pares de Bélgica, Theo Francken, y de Italia, Guido Crosetto.

También se vio con Wouther Van Wersch, vicepresidente ejecutivo de la empresa Airbus, quien, según el ministro, expresó su interés de "ampliar su presencia en la Argentina y su disposición a analizar opciones de cooperación en el área de defensa, tanto en productos aeronáuticos como en servicios de mantenimiento e inspección".

El reposteo del ministro

En medio de la reunión, desde la cuenta del ministro de Defensa, se compartio el posteo del Ministerio de Defensa por los 51 años de la Operación Independencia, las Fuerzas Armadas.

Según el posteo, el despliegue militar defendió “la República frente al terrorismo del ERP, que en 1975 había intensificado ataques, asesinatos y copamientos en Tucumán, generando una situación de extrema gravedad para el Estado argentino”.

Además, desde el ministerio reconocieron la labor del Teniente Primero Héctor Cáceres, quien murió bajo fuego enemigo por salvar a un compañero. “Dio la vida por su camarada, en cumplimiento del deber, mientras hombres del Ejercito enfrentaban a quienes buscaban imponer la violencia sobre la Nación”, explicó.

Asimismo, rindieron honor al resto de los militares caídos, “los honramos por su coraje y por haber defendido a la República y a todos los argentinos”.

La publicación estaba acompañada de un video en el que hablan el hijo del caído Teniente Cáceres y el Teniente Coronel Rodolfo Richter, el compañero salvado.

El hijo del Teniente Primero contó sobre la hazaña de su padre por la que recibió una medalla de oro “muerto heroicamente en combate”. Además, un pueblo de Tucumán lleva su nombre, al igual que la escuela de Paracaidismo y Comandos de Córdoba.

Por su lado, Richter relató el hecho en primera persona. El combate de Pueblo Viejo (1975) fue el primero de la Operación Libertad, donde se enfrentaron un equipo de combate del grupo de Artillería de Montaña 5 y un contingente del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP).

El teniente primero cuenta que entró primero a la senda y fue inmediatamente disparado por la espalda. Ante ello gritó “Cáceres estoy herido” a lo que, según el relato del militar, su compañero le dijo que permaneciera tranquilo que él lo iba a rescatar. En ese intento, el comandante recibió un disparo letal.

Richter afirmó que “salvo en el Ejercito, a Cáceres no lo conoce nadie”. “El ideologismo, durante años, se ocupo de ocultar a todos nuestros héroes”, reclamó. Por eso, su misión es contar “la verdadera historia de la violencia de los 70”.

