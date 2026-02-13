Acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: "Hay que ver qué piden a cambio"

El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que el nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos abre expectativas en materia de exportaciones, inversiones y alineamiento estratégico, pero todavía debe recorrer un camino institucional antes de tener fuerza legal.

Tristán Rodríguez Loredo subrayó que el anuncio oficial no implica aplicación inmediata: “El Tratado Internacional, además de la firma de los cancilleres o de los presidentes, tiene que ser ratificado por el Congreso para que tenga fuerza de ley. Lo mismo pasa con el de Estados Unidos”.

Los requisitos que necesita el acuerdo para entrar en funcionamiento

Según detalló, lo firmado hasta ahora es apenas un paso inicial: “Es, digamos, un protocolo de buenas intenciones, pero todavía tiene que tener un recorrido jurídico mucho más formal”.

Además, Loredo remarcó un punto clave en términos geopolíticos y comerciales: “Es un tratado que Argentina firma con otro país por fuera del Mercosur, por lo cual, va a tener que encontrar la cuadratura del círculo para no pelearse o no enemistarse con los demás países”.

Se afianza el alineamiento estratégico con Estados Unidos

Luego, manifestó que este entendimiento se inscribe en un marco más amplio: “Se inscribe en una política general de una alianza, de un alineamiento estratégico con Estados Unidos”.

En ese sentido, el entrevistado recordó el apoyo financiero reciente: “Argentina fue rescatada dos veces el año pasado, una vez directamente por el Tesoro de Estados Unidos, y otra indirectamente, porque Estados Unidos tiene un voto muy importante en el Fondo Monetario Internacional”.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo también implicará contraprestaciones: “Tenemos que ver qué pide Estados Unidos a cambio”, especialmente en materia de propiedad intelectual y patentes.