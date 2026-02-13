Roberto Cachanosky le restó importancia al auge del carry trade: “Esto no es una revalorización del peso”

El economista, Roberto Cachanosky, en comunicación con Canal E, analizó que la discusión por una posible habilitación de préstamos en dólares para empresas sin ingresos en esa moneda reabrió el debate sobre los riesgos financieros en Argentina.

“Yo creo que es libertad de cada uno tomar deuda en pesos o dólares. Los bancos pueden prestar en pesos, en dólares. Es la libertad del mercado”, señaló Roberto Cachanosky. Sin embargo, advirtió que el problema aparece cuando no existe cobertura cambiaria: “El que toma la decisión de prestar o de pedir prestado tiene que ver si está gecheado. O sea, si mis ingresos son en pesos y me prestan dólares y el tipo de cambio se dispara, yo te diría que en algún momento voy a tener un problema”.

El auge pasajero del carry trade

Sobre la sostenibilidad del actual nivel del dólar, planteó: “¿Vos pensaste que el argentino se enamoró del peso y dijo el dólar no sirve para nada?”. Y agregó: “Esto lo vimos 3 millones de veces. El carry trade que están haciendo ahora puede bajar el tipo de cambio durante un tiempo, pero en algún momento ajusta”.

Para Cachanosky, el escenario no responde a una mejora estructural: “Esto no es una revalorización del peso como consecuencia de un aumento de la productividad de la economía porque estalló un volumen de inversiones en el sector real de la economía general. Eso no existe”. En ese sentido, remarcó: “La inversión es muy baja en la Argentina. En este momento están en 15% del Producto Bruto”.

Cómo fue la rentabilidad en dólares desde la asunción de Javier Milei

Uno de los puntos más críticos fue el análisis de las tasas de interés. “Desde que llegó Milei, el que apostó a la tasa, vendió dólares y se colocó a tasa, obtuvo un 88% de rentabilidad en dólares en esos dos años”, explicó.

Para el entrevistado, esto refleja una inconsistencia profunda: “Más que mostrar las virtudes de la política monetaria y cambiaria, es mostrar los defectos que tiene”.

Sobre la inflación, comentó: “La inflación es menor a la del kirchnerismo, pero si vos mirás los últimos, desde junio del año pasado para acá, está en aumento todo el tiempo”. Sobre la misma línea, precisó: “Un 2,9% usando la metodología de proyectar un número a la 12, se está dando un 41% de inflación anual”.