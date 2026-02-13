Se anticipa una leve baja del índice de inflación en CABA: “Es una pequeña desaceleración”

La economista, Florencia Iragui, en contacto con Canal E, se refirió a que la inflación de febrero vuelve a estar en el centro del debate económico en Argentina. Las primeras mediciones privadas anticipan una leve desaceleración, aunque con múltiples factores que siguen presionando los precios.

Según detalló Florencia Iragui, las primeras semanas de febrero mostraron una dinámica más movida que la habitual. “Venimos una primera semana de febrero de una inflación del 2,5”, señaló, y aclaró que la medición se realiza “miércoles contra miércoles, no es necesariamente del primero de febrero al 7”. En la semana siguiente, el ritmo se moderó: “La semana siguiente, o sea ahora el miércoles 11, nos dio una inflación de un 1%”.

Los alimentos cuentan con una fuerte influencia en la inflación

Al poner el foco en alimentos, explicó que, “la inflación en alimentos nos está dando en el promedio de las últimas cuatro semanas, como hace INDEC la medición, un 2,4”, un nivel algo más elevado que el registrado en enero. En ese sentido, destacó el fuerte impacto del rubro carnes: “Es un porcentaje alto de nuestra canasta, pero además tiene un aumento sensible”. Asimismo, precisó que, “en la última semana fue un 2,3 y viene arrastrando aumentos fuertes desde el fin de noviembre”.

Uno de los principales factores que seguirá presionando la inflación en febrero es el aumento de los precios regulados. “Tenemos el tema de transporte que viene afectando la inflación mes a mes hace más o menos un año”, explicó Iragui, al detallar que el esquema de actualización de tarifas se basa en “2% más la inflación pasada”. A esto se suman los incrementos en servicios públicos: “Tenemos para febrero un aumento entre el 16 y el 7%”.

El impacto de los regulados en la inflación de febrero

Como resultado, estimó que, “por el lado de regulados, un rubro que en el mes de enero estuvo un poquito más calmo, en febrero aportarían unos 0,7, 0,8 puntos solo de regulados a la inflación”. Además, advirtió sobre los efectos indirectos: “Esto se traslada en segundas rondas, como decimos nosotros, a los alimentos”.

Respecto del dato mensual, la entrevistada anticipó una leve baja frente a enero. “Los decimales son algo tan chiquito que puede ser que esté un poquitito más abajo y sí, sí, es una pequeña desaceleración”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que el sendero sigue siendo frágil, especialmente de cara a marzo: “Nuestros meses más complicados de inflación son marzo y diciembre”. En este sentido, recordó que, “en marzo siempre está el aumento en lo que es relación a la educación”.