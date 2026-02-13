Pablo Tigani: “Esta opacidad que hay en el equipo económico argentino no existe en el mundo”

El economista, Pablo Tigani, conversó con Canal E y se refirió a que la combinación entre inflación local, atraso cambiario y tasas elevadas volvió a instalar el debate sobre la inflación en dólares y el carry trade en Argentina.

“En enero se hizo un negocio realmente importante, porque la combinación de la caída de la cotización del dólar con una tasa que estuvo en 49% en un título específico corto de 45 días”, explicó Pablo Tigani al analizar el comportamiento financiero del primer mes del año. Según detalló, rendimientos de ese tipo implican “un rendimiento de 11%, 12%, 13% en 45 días”, lo que se traduce en tasas efectivas extremadamente altas.

Fuerte aumento de la deuda en dólares

Asimismo, planteó que esta dinámica no es nueva. “Esta fiesta que se viene realizando desde diciembre de 2023, ha tenido un costo extraordinario para Argentina”, afirmó, y agregó que el país “ya debe 85.000 millones de dólares más de los que debía cuando comenzó el gobierno, según los datos de la Secretaría de Finanzas”.

Uno de los puntos centrales fue la medición de la inflación en moneda dura. En este contexto, Tigani sostuvo: “La hiperinflación en dólares, porque tener en un mes un diferencial de 7 puntos es una hiperinflación”. Sobre la misma línea, contextualizó: “Aún si fuera anual en Estados Unidos, 6 puntos es una inflación muy alta”.

Sobre febrero, evitó hacer proyecciones cerradas. “Yo no hago pronóstico porque no se enseña en la Universidad el pronóstico”, señaló, y recordó que existen eventos imprevisibles que alteran cualquier escenario.

El éxito casual del carry trade

Respecto del carry trade, el entrevistado remarcó que no se trata de una estrategia permanente: “Carry trade es puntual, tiene un momento, una semana, 10 días, 15 días. Puede pasar un año, pueden pasar seis meses y no hacerse carry trade”. En ese sentido, alertó: “El carry trade sin inside information es peligroso, pero con inside information no”.

A su vez, criticó la falta de transparencia. “Esta opacidad que hay en el equipo económico argentino no existe en el mundo”, comentó, y cuestionó la relación entre el Estado y la especulación financiera: “Convirtieron a un estado trader y la única política de estado que hay es el carry trade”.