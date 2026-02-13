Fernando Savore sobre supermercados y almacenes: “La gente ya no hace esa compra grande”

En diálogo con Canal E, Fernando Savore, vicepresidente de la Federación Nacional y la Confederación General Almacenera, aseguró que el consumo cambió de hábitos, que los hipermercados no son los grandes beneficiados y que hoy “todo es virtual” en los comercios de cercanía.

El debate sobre si las grandes cadenas son ganadoras del nuevo esquema económico fue relativizado por Savore. “Los hipermercados pueden decir lo que digan, pero los indicadores no son eso”, afirmó.

Según detalló, mientras los hipermercados registraron en noviembre una caída de 2,4 puntos, los almacenes crecieron 9%. “La gente ya no hace esta compra quincenal, mensual, semanal”, explicó, al señalar que los consumidores evitan las compras masivas y priorizan reposiciones más pequeñas.

Además, destacó un cambio clave en la gestión del stock: “Yo ya no tengo mercadería en el depósito más que para la reposición de la semana”, cuando antes acumulaba productos para cubrirse de aumentos. Hoy, aseguró, los incrementos existen pero no con la agresividad de años anteriores.

Pagos digitales: del efectivo al QR

Uno de los cambios más profundos es el avance de la digitalización. “De cada 10 clientes, 8 pagan con un formato virtual”, reveló Savore. El efectivo perdió protagonismo tras la pandemia: “Antes de la pandemia el 70% era dinero efectivo y solo el 30% era virtual y después nos dejó exactamente al revés”.

Incluso los proveedores se adaptaron. “Si vos querés venir a bajarme tapa de empanada, tenés que aceptar que te pague con el dinero que tengo en el teléfono”, contó, reflejando cómo las transferencias y QR reemplazaron al billete.

Para el dirigente, el comerciante que no se aggiorna pierde ventas: “El comerciante que hoy quiera sólo recibir dinero efectivo no va a vender nada”. Y agregó un dato clave: “Esto nos ordena de que todo lo que se vende está todo en blanco”, en referencia a la trazabilidad de las operaciones digitales.

Inflación en alimentos y consumo de jubilados

Sobre los precios, Savore describió enero como un mes de ajustes generalizados. “Enero fue un mes de una peinada de precios”, señaló. Enumeró subas de 2,5% en lácteos, más de 3% en alimentos envasados, 5% en fiambres y 6% en limpieza e higiene personal.

Para febrero, anticipó nuevos incrementos en lácteos del 2,7%, lo que acumula más de 5% en dos meses. “Es todo plata que se le va además a la gente”, advirtió, al sumar el impacto de tarifas y transporte en el presupuesto familiar.

En cuanto a los jubilados, destacó su adaptación tecnológica. “Aprendieron, aprendieron”, respondió al ser consultado por el uso de billeteras virtuales. Incluso mencionó promociones como Cuenta DNI, que los viernes ofrece descuentos del 20% y atrae principalmente a adultos mayores.



