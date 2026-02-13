Francisco Scasserra: “Para una compañía, perder talento nunca es negocio”

El mercado laboral argentino de 2026 estará marcado por una demanda “sectorizada”, con ganadores claros y rubros que aún deberán esperar señales más firmes de recuperación. Así lo definió Francisco Scasserra, quien sostuvo: “Va a seguir la tendencia de una demanda sectorizada”.

Según el relevamiento de la consultora, los sectores vinculados a recursos naturales liderarán la creación de empleo. “En los que más van a estar demandando se puede destacar todo lo que tiene que ver con recursos naturales: energía, petróleo, gas y proyectos de minería”, explicó. Estas actividades, agregó, generan un efecto derrame en áreas técnicas, de soporte y gestión.

En contrapartida, advirtió que “consumo masivo o retail todavía vienen un poco más golpeadas”, especialmente tras la segunda mitad del año pasado, y que esa tendencia se mantendría durante el primer semestre.

Perfiles técnicos, adaptabilidad e inteligencia artificial

Scasserra detalló que la mayor dinámica se observa en posiciones técnicas y profesionales, sobre todo en niveles iniciales y medios. “Los conocimientos técnicos van a ser siempre importantes”, afirmó, en referencia a analistas y perfiles especializados que aporten valor concreto a la operación.

Sin embargo, remarcó que las habilidades blandas ganan peso a medida que se avanza en la carrera. “La adaptación al cambio y la comunicación son cuestiones muy importantes a tener en cuenta en los líderes”, subrayó, en un contexto de transformación económica y organizacional.

La innovación y el uso de tecnología también serán diferenciales. “Un perfil que tiene capacidad de innovar es un perfil que seguramente incorpora herramientas tecnológicas, como puede ser la inteligencia artificial”, señaló. Para el ejecutivo, lejos de ser solo una amenaza, la IA ya forma parte del día a día profesional y redefine la competitividad.

Reforma laboral y presencialidad: claves del debate 2026

Sobre la reforma laboral, Scasserra fue cauto. “Las cuestiones de la reforma laboral todavía se están conversando”, indicó, y aclaró que el impacto dependerá de su implementación concreta. Aun así, manifestó expectativa: “Debería tender a ser promotora de empleo. Esa es un poco la idea y esperemos que así sea por el bien de la economía del país”.

Consultado sobre el temor a un “plan canje” de trabajadores con mayor antigüedad por perfiles más jóvenes, fue contundente: “Para una compañía, perder talento nunca es negocio”. Y agregó que el foco debería estar en el valor que cada persona aporta a la organización.

En cuanto al debate entre presencialidad y trabajo remoto, el director de Michael Page reconoció que muchas empresas están reforzando la asistencia a oficinas. “Las empresas empezaron cada vez más a pedir que los profesionales se acerquen físicamente, argumentando productividad y aprendizaje”, explicó.

No obstante, marcó una mirada equilibrada: “Hay tareas que se pueden hacer a la distancia y se puede seguir agregando valor desde el hogar”. Actualmente, el esquema “tres por dos” —tres días en oficina y dos remotos— se consolida como modelo predominante, aunque algunas compañías avanzan hacia mayor presencialidad.

