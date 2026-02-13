Carlos Hallak: “Con los recursos naturales no alcanza”

En diálogo con Canal E, el economista Juan Carlos Hallak explicó los resultados de un informe de la Facultad de Ciencias Económicas 2025 y destacó que Argentina necesita impulsar exportaciones con mayor valor agregado para consolidar su modelo exportador.

Argentina debate cómo consolidar un nuevo modelo exportador basado en mayor valor agregado. Según explicó Hallak, el estudio se elaboró a partir de datos del INDEC, pero con una clasificación distinta a la tradicional.

“Nosotros usamos los datos del INDEC, pero los exportamos de una manera distinta”, señaló. En lugar de dividir en bienes primarios, manufacturas y combustibles, el equipo distinguió entre bienes diferenciados y no diferenciados.

“Los bienes diferenciados son los que no son commodities, tienen diferenciación”, explicó, y remarcó la importancia estratégica de ese segmento: “Con los recursos naturales no alcanza. Entonces, hay que desarrollar todo el resto”.

Según el informe, en 2025 las exportaciones diferenciadas crecieron casi 10% frente a 2024. “Nos dio para 2025 que hubo un desempeño razonablemente bueno”, afirmó, aunque aclaró que aún se trata de un avance incipiente.

Industria automotriz y minería: señales mixtas

Consultado sobre la caída en exportaciones automotrices, Hallak la atribuyó a factores temporales. “Creemos que es temporario una parte de eso”, sostuvo, y explicó que el comercio se concentra en Brasil, no en Estados Unidos.

También advirtió sobre cambios estructurales en el país vecino: “Estamos atentos, porque están pasando cosas en Brasil, donde están empezándose a producir autos eléctricos”, lo que podría modificar el esquema comercial vigente.

En minería, el panorama es más claro. “Minería todavía es producto primario”, afirmó. Si bien crecieron las exportaciones en valor por la suba del precio del oro y el aumento en ventas de litio, el perfil sigue siendo extractivo.

“Litio sí se está exportando más, pero es litio primario”, precisó. Y fue contundente: “No hay proyecto relevante de ningún agregado de valor”.

Valor agregado: más allá del litio

Frente al debate sobre industrializar el litio, Hallak planteó una mirada más amplia. “Yo no me preocuparía por la falta de agregado de valor en el litio o en los minerales”, señaló. Para el economista, el foco debe estar en aprovechar esos recursos para potenciar otros sectores.

“Nos falta agregar valor al maíz, nos falta agregar valor a la soja”, enumeró, y destacó que Argentina ya exporta múltiples bienes diferenciados: válvulas, cables de acero, lácteos fortificados y quesos, entre otros.

En cuanto al temor de que las exportaciones afecten el abastecimiento interno, fue categórico: “No creo, no me preocuparía por eso”. Argumentó que el mercado interno suele ofrecer mejores márgenes por menores costos logísticos.

Además, recordó que los precios internacionales no son arbitrarios: “El precio se determina en el mercado”, afirmó, al referirse a commodities como el gas, el oro o el litio.

Para Hallak, el desafío no es solo producir más, sino diversificar inteligentemente: utilizar la renta de los recursos naturales para invertir en infraestructura, innovación y promoción comercial que fortalezcan el entramado exportador argentino.

