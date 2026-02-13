Fernanda Laiún sobre los alquileres sin Ganancias: “Es un sinceramiento súper positivo”

En diálogo con Canal E, la tributarista Fernanda Laiún explicó los alcances impositivos incluidos en la reforma laboral que ya tiene media sanción y destacó que la exención en Ganancias para alquileres de vivienda “es efectivamente una promoción para el negocio”.

La especialista detalló que el proyecto incorpora cambios tributarios de fuerte impacto dentro de una norma principalmente laboral.

Exención en Ganancias: impulso al mercado de alquileres

Laiún explicó que uno de los puntos centrales es que los alquileres destinados a vivienda dejarán de pagar el Impuesto a las Ganancias. “Se prevé que todo lo que tenga que ver con alquileres para vivienda, no va a pagar impuesto a las ganancias”, afirmó.

Hasta ahora, quienes alquilaban una propiedad debían tributar, mientras que los inquilinos solo podían deducir el gasto si conseguían factura. “Cosa que ha demostrado ser bastante difícil”, subrayó.

La tributarista sostuvo que la medida puede dinamizar la oferta: “Directamente exime, o sea, deja fuera del impuesto a las ganancias, las ganancias por los alquileres que tengan que ver con la vivienda”. Y agregó: “Eso es muy bueno porque es efectivamente una promoción para el negocio”.

Según explicó, los alquileres de vivienda ya no pagaban IVA ni Ingresos Brutos, por lo que la eliminación de Ganancias completa un esquema de alivio fiscal. “Esto facilita la puesta en oferta de propiedades”, señaló.

Compraventa de inmuebles: fin del 15% sobre la ganancia

Otro cambio relevante es la eliminación del impuesto a la ganancia en la venta de inmuebles adquiridos desde 2018. Laiún recordó que quienes compraban una propiedad a partir del 1° de enero de 2018 debían pagar el 15% sobre la diferencia entre precio de compra y venta.

“En esta ley de media sanción, se prevé que no se va a pagar más por la compra-venta de inmuebles”, explicó. En ese sentido, sostuvo: “Creo que esto sí es un incentivo a la actividad, a la inversión en construcción y al mercado inmobiliario en general”.

Para la especialista, el impacto fiscal no sería significativo. “No tengo elementos como para cuantificarlo, no creo que los tenga tampoco el fisco”, indicó. Y argumentó que quienes operan de manera habitual ya tributan como empresas: “Esa persona paga el 35%, lo va a hacer como si fuese una sociedad y demás”.

Además, consideró que gran parte del mercado informal no estaba tributando: “Yo te diría que la gran mayoría de estos no estaban pagando impuestos de todos modos, porque no lo estaban declarando”.

Laiún también explicó los controles que realiza la ex AFIP —hoy ARCA— para detectar alquileres no declarados, incluso mediante consumos de servicios. Sin embargo, concluyó que la medida apunta a transparentar la actividad: “Es un sinceramiento súper positivo, y además, como limpiar el impuesto de este tipo de transacciones”.



