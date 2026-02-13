Fin de semana XXL en Cariló: “Del 80% para arriba es una buena ocupación”

Con la llegada del fin de semana XXL por los feriados de Carnaval, Cariló se prepara para uno de los picos de la temporada de verano 2025. Según explicó Ignacio Cattaneo, presidente de la Cámara de Turismo de Cariló, el verano mostró buenos niveles de reservas, aunque sin alcanzar el lleno total en todos los establecimientos.

“Ya del 80% para arriba es una buena ocupación a nivel de empresa”, sostuvo. Si bien algunos hoteles lograron el 100%, el promedio general quedó por debajo del ideal. “Nos hubiese gustado entre un 95% y 100%”, reconoció.

Sin embargo, el panorama cambia para el fin de semana largo: “Se espera llegando a un 100%, creo que va a ser un tope del verano”, anticipó.

Clima, reservas y movimiento turístico

El clima juega a favor. “Estamos viviendo 4 o 5 días espléndidos, con mucho calor”, destacó Cattaneo, señalando que las altas temperaturas impulsan las decisiones de último momento.

Aunque febrero mostró una leve baja en comparación con enero, la localidad mantuvo movimiento constante. “Cariló la verdad que nunca se vació en febrero”, afirmó. Incluso en días más tranquilos, la ocupación rondó el 60%, cifra que comenzó a escalar en la previa del feriado.

La propuesta de Carnaval se concentra en el partido de Pinamar, con celebraciones en Valeria del Mar, pero quienes se alojan en Cariló pueden participar fácilmente.

Además, el destino mantiene su atractivo para turistas internacionales. “Seguimos teniendo turistas extranjeros”, aseguró, mencionando visitantes de Alemania, Rusia y miembros del cuerpo diplomático radicado en Buenos Aires.

Consumo moderado y precios en equilibrio

Más allá de la ocupación, el consumo fue más austero. “El consumo fue muy tenue”, admitió Cattaneo, especialmente en gastronomía e indumentaria. Los autoservicios y supermercados, en cambio, mostraron mejor desempeño.

El empresario explicó que el objetivo de la temporada no era excepcional, sino equilibrado: “Uno ya está no esperando un excelente verano pero sí por lo menos cubrir todos los gastos y salir hecho”, resumió.

En cuanto a la oferta de alojamiento, destacó la diversidad de precios según ubicación y servicios. “Obviamente todo lo que es frente al mar y cuanto más servicios dan esos complejos son más caros”, explicó. Aun así, existen opciones intermedias y sectores de playa pública accesibles para todos los visitantes.

Cariló cuenta con cuatro balnearios, pero amplios sectores libres donde turistas pueden instalarse con sombrilla o incluso acceder en 4x4.

De cara al cierre de febrero, el optimismo está puesto en el impacto del fin de semana largo. “Este fin de semana va a ser muy bueno, lo esperamos, estamos todos preparados”, concluyó Cattaneo, anticipando refuerzo de personal en hoteles y restaurantes.

