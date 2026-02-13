Sebastián Menescaldi: “La compra de dólares en el banco minorista en febrero viene 70% por debajo de lo que fue en enero”

El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la reciente baja del dólar en Argentina abrió un fuerte debate sobre el tipo de cambio, la inflación en dólares y la sostenibilidad del esquema económico.

“El dólar mayorista está bajando y las tasas de interés en pesos son interesantes, entonces, te está dando un rendimiento en dólares bastante interesante”, explicó Sebastián Menescaldi al referirse a la combinación que hoy desalienta la demanda de divisas en el mercado local.

Momento particular para el dólar

Según desarrolló, el fenómeno no es exclusivamente argentino: “Estamos en un momento internacional que es particular para el dólar, donde se están apreciando todas las monedas, incluso contra el dólar, todas las monedas emergentes contra el dólar, el peso chileno, el real de Brasil, bueno, y Argentina no está exento a eso”.

Menescaldi aportó un dato clave sobre el comportamiento de los ahorristas: “La compra de dólares en el banco minorista en febrero viene 70% por debajo de lo que fue en enero”. Además, señaló que los importadores tampoco tienen incentivos para anticipar pagos: “Los importadores no tienen ningún incentivo a pagar”.

Sobre si el tipo de cambio ya tocó un piso, planteó: “Todo va a depender de cómo sea el recorrido internacional del dólar”. Y agregó que, “quizás algún pequeño escalón más se pueda”, aunque aclaró que, “no creo que tenga mucho más recorrido”.

A quién le conviene un dólar bajo

Sobre la conveniencia de un dólar más bajo, el entrevistado explicó: “El Gobierno probablemente sí le sirve porque está buscando la desinflación, ahora si baja mucho el dólar te genera un costeo en dólares muy importante y ya empiezas a perder competitividad”.

Asimismo, describió un cambio en el financiamiento empresarial: “Las empresas están swapeando deuda en pesos por deuda en dólares”. En este sentido, detalló que, “tomar deuda en pesos les costaría 40%, cuando toman la deuda en dólares más algún seguro les puede quedar en 32 o 33%”.