La visita 14 de Milei a Trump: el comienzo del Consejo de Paz

Javier Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje a los Estados Unidos. El motivo de la visita es la primera reunión del Consejo de Paz, firmado hace unas semanas durante el Consejo de Davos.

En medio de las tensiones y apuros por corregir y sesionar para obtener la media sanción de la reforma laboral en Diputados, el presidente viajará a cumplir su compromiso con su par, Donald Trump. Será la primera reunión del organismo que el estadounidense busca utilizar para suplantar parcialmente las atribuciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El Consejo de la Paz de Donald Trump se comprometió a invertir U$S 5.000 millones para la reconstrucción de Gaza

En un principio, el líder republicano había concebido este espacio con un alcance acotado a la supervisión de la reconstrucción de Gaza, pero luego decidió ampliar su mandato. De hecho, acaba de anunciar un plan de 5 millones de dólares para las obras en la franja.

Las negociaciones por el Consejo de Paz

La presentación del Consejo de Paz se dio durante el Foro Económico Mundial. Si bien Milei aceptó de inmediato la oferta de ser parte como miembro fundador, algunas adhesiones no se dieron acorde a lo esperado.

Hasta el momento suscribieron países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar, Egipto y Bahréin, estados de Asia Central, Kazajstán y Uzbekistán y del sudeste de ese continente como Indonesia y Vietnam. Además de Turquía, Pakistán, Marruecos, Hungría y Kosovo. De Sudamérica también adhirió Paraguay.

Sin embargo, los socios de Estados Unidos en la OTAN se negaron a formar parte, incluso Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, con quien el republicano tiene una excelente relación.

Milei visitará a Trump dos veces en las próximas semanas y alcanzará siete citas, un récord que comparte con Netanyahu

El momento de la Argentina

Milei parte en un momento de ánimos caldeados en la política. La media sanción en el Senado del proyecto de reforma laboral encendió las disputas más fuerte que antes.

Esta vez lo acompañarán Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, y el canciller Pablo Quirno, quien también se enfrenta a denuncias cruzadas por contrataciones de su ministerio para dar cursos de inglés a diplomáticos y empleados.

El Presidente estuvo reunido el pasado lunes 16 con la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien está a la cabeza de las modificaciones en el artículo 44 de la reforma, sobre licencias médicas.

La intención del gobierno es apurar la reforma para poder sancionarla antes del comienzo de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, además de demostrar gobernabilidad.

Asimismo, se busca sostener el ritmo político y mantener la iniciativa, por eso impulsan también otros proyectos clave, más allá de la reforma laboral y del Régimen Penal Juvenil, como la nueva ley de glaciares y universidades, una reforma electoral, cambios en el Código Penal y nombramientos de jueces.

El 7 de marzo, el presidente Javier Milei realizaría su viaje número 15 a los Estados Unidos desde diciembre de 2023. En Miami, participaría de un encuentro regional convocado por Donald Trump y, luego, se trasladaría a Manhattan para asistir a la Argentina Week, un evento organizado conjuntamente por empresas privadas y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec.Oxenford

RG / EM