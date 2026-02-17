El Ministerio de Seguridad denunció a una cuenta de Instagram por "instigación pública" a cometer delitos

Tras los enfrentamientos que sucedieron durante la semana pasada, cuando se discutió en el Senado la reforma laboral, donde uno de los videos que se viralizó mostraba a cinco personas preparando bombas molotov para enfrentar a la policía, el Ministerio de Seguridad Nacional denunció penalmente a un perfil de la red social Instagram por el delito de “instigación pública a cometer el delito de daño agravado y resistencia a la autoridad”, remarcando que “estos hechos adquieren mayor gravedad en el contexto de los recientes episodios delictivos ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, ya judicializados por este Ministerio. La difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito”.

La presentación fue hecha contra la cuenta “Pedagogía para la acción”. Según informó el Ministerio que conduce Alejandra Monteoliva, la denuncia judicial “se originó a partir de la difusión, a través de redes sociales, de material audiovisual en el que se instruye de manera concreta sobre la fabricación de miguelitos y otros artefactos punzantes, destinados a dañar neumáticos de vehículos y a generar actos violentos".

Para luego agregar: "Este tipo de elementos es utilizado para sabotear patrulleros, vehículos particulares y de emergencia, poner en riesgo la integridad de nuestras fuerzas de seguridad, manifestantes y entorpecer deliberadamente el accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de violencia organizada".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Monteoliva amenazó con endurecer controles en marchas: revisión de mochilas y banderas, bajo estudio

Y, a continuación, sumaron: “En ese sentido, la difusión masiva de instrucciones para confeccionar artefactos punzantes como los exhibidos en el video mencionado, por parte de un perfil virtual que postula ‘el boxeo popular como resistencia para el asedio’ y la ‘lucha activa’, entre otras publicaciones virtuales de las que surgen imágenes con animaciones que escenifican personas con el rostro oculto, alzando sus brazos con incendios alrededor, podría constituir por parte de los implicados una instigación pública al empleo de artefactos punzantes para ser utilizados en manifestaciones no pacíficas, y con ello, generar daño a la propiedad, y resistencia ilegal a la autoridad”.

El pedido de las autoridades es “la inmediata investigación de los hechos, la identificación de los responsables y el seguimiento de los perfiles involucrados, a fin de determinar la posible comisión de otros delitos y responsabilidades penales”.

Se dictó la prisión preventiva para el manifestante que armó y arrojó una bomba molotov en la manifestación contra la reforma laboral

En su cuenta de X, la ministra de Seguridad escribió: “Un canal de Instagram, con usuario pedagogiaparalaaccion, difundía instructivos violentos para fabricar elementos destructivos y sabotear vehículos de las Fuerzas de Seguridad. Denunciamos al canal, y a quienes están detrás de él, por instigar y promover la violencia. No es militancia ni protesta: es incitación directa al caos y la violencia. A todos aquellos que atenten contra la paz social y el orden democrático, tendrán las mismas consecuencias. En la Argentina, los violentos no tienen lugar”.

Qué es “Pedagogía para la acción”

“Pedagogía para la acción” se presenta como “un espacio que apunta a la formación crítica, para pensarnos como clase trabajadora en la lucha de clases antagónica y potenciar nuestra práctica política antifascista desde la organización de base, el apoyo mutuo y generando alternativas reales”.

Y agregan que sus objetivos incluyen: “Construir resistencias ante el avance de la derecha, las formas de dominación y exclusión propias de este sistema capitalista, desde nuestro poder de acción cómo clase trabajadora organizada contra toda forma de Opresión”.

HM