La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que analiza medidas para reforzar el control de manifestaciones luego de los incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso, durante una marcha contra la Reforma Laboral. Entre las opciones evaluadas se incluyen la revisión de mochilas y la regulación del uso de banderas.

Durante la protesta, algunos manifestantes arrojaron piedras y bombas molotov, y la Policía y la Gendarmería respondieron con represión: gases lacrimógenos, carros hidrantes y golpes de bastones. Hasta el momento, 26 personas fueron identificadas y judicializadas, incluyendo un menor de 16 años con antecedentes de violencia y robos. En los operativos se secuestraron elementos como ropa, máscaras de gas, bidones, guantes y celulares.

En declaraciones al programa Pan y Circo de radio Rivadavia, Monteoliva señaló que los controles buscan "prevenir riesgos y mantener la seguridad", y que la revisión de mochilas y la regulación del uso de banderas son medidas aún en estudio. La ministra destacó que se buscará que las acciones "no pongan en riesgo la integridad" de los manifestantes ni del personal de seguridad.

La CGT convocó a un paro general contra la Reforma Laboral, pero sin movilización

Según el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, referente a la Policía Federal Argentina, la policía solo puede realizar requisas sin orden judicial de personas, efectos personales o vehículos cuando existen circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito, no se pueda esperar una orden judicial por riesgo de pérdida de pruebas, y la acción se realice en la vía pública o lugares de acceso público.

En estos casos, los secuestros deben formalizarse con un acta que detalle los motivos, y la medida debe ser comunicada de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

Monteoliva indicó que su cartera continuará "monitoreando la seguridad" durante las manifestaciones y "ajustando los controles según la logística y el tamaño de las concentraciones, priorizando la integridad física de todos los participantes y del personal de seguridad".

