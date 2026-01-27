El Gobierno registró un incremento en las inadmisiones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en todos los pasos fronterizos del país durante los últimos dos meses. Desde su lugar, el Ministerio de Seguridad Nacional precisó que "casi 5000 personas no pudieron ingresar al país o fueron expulsadas" entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

"En estos dos meses tuvimos récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados. Diciembre, 2400 extranjeros y en lo que va de enero, 2300. Calentito el verano", sostuvo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de un video compartido en su cuenta de X.

La titular de la cartera de Seguridad indicó que las detenciones, inadmisiones y expulsiones se hicieron en "todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos" a partir de un aumento en los controles. "Las reglas son claras: el extranjero que viola la ley, se va; el que intenta ingresar de manera ilegal, no pasa. En la Argentina, ley y orden", aseveró.

"Esto es el resultado del refuerzo que venimos haciendo en todas las fronteras y todos los pasos fronterizos. Si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Como decimos siempre, en Argentina el que las hace, las paga", cerró la funcionaria con respecto a la política implementada desde el Ministerio.

El 'ICE de Milei' arrancó tibio en Villa Celina: "Detectamos 16 extranjeros en situación irregular"

Durante los últimos días, la Policía Federal Argentina (PFA) también reportó la detección de 16 ciudadanos extranjeros, que residían de forma ilegal en el país, a través de un un operativo realizado en Villa Celina, partido de La Matanza, a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y de la Comisaría de Asuntos Migratorios.

Durante la inspección, ordenada por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), los uniformados detectaron a 369 extranjeros de un total de 458 personas identificadas. El operativo se realizó a través del uso del dispositivo biométrico Morpho RAPID ID, combinado con consultas a la base de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, de Migraciones y del sistema SASI.

Tras el operativo, las autoridades labraron actas de Declaración Migratoria intimando a los 16 ciudadanos extranjeros, quienes no tenían ni documentos ni residencia habilitada, a regularizar su situación para evitar ser expulsados del país. Además, también labraron actas contra responsables de comercios con empleados en situación irregular.

Los uniformados también detuvieron a cuatro personas de nacionalidad boliviana, acusados de administrar comercios en el marco de una feria clandestina en la cual se constató la infracción a la Ley de Marcas y la venta de celulares denunciados como robados. Acto seguido, el caso quedó a cargo del Juzgado Federal N°3 de Morón.

AS.