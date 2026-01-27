A partir de este martes 27 de enero, el Gobierno emitió una prorroga de la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta al transporte y distribución de gas natural. El objetivo es asegurar el abastecimiento de la "demanda ininterrumpible" del servicio.

La medida fue oficializada este martes a través del Decreto 49/2026, publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas del presidente Javier Milei y todo su Gabinete. El objetivo es prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia energética que se declaró en diciembre de 2023 y se extendió consecutivamente en noviembre de 2024 y mayo de 2025.

"A la fecha, continúan en proceso de implementación las medidas que permitirán contar con capacidad de transporte de gas natural suficiente para abastecer, en forma simultánea, la demanda interna y las exportaciones de gas natural", se argumentó sobre la nueva extensión, indicando que las obras correspondientes "recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027".

En los considerandos del decreto sobre la nueva extensión, que antes estaba vigente hasta el 9 de julio de este año, se señaló que "mientras se mantengan las causas que motivaron la emergencia en el sector de transporte de gas natural, la importación de Gas Natural Licuado (GNL) resulta crítica para la seguridad energética de la República Argentina".

Desde el Gobierno se indicó que el objetivo de la medida es, fundamentalmente, "asegurar el abastecimiento de la demanda ininterrumpible de gas natural en los picos de consumo", como así también "sustituir combustibles líquidos en la generación térmica".

"Atender eventuales restricciones por causas operativas en el suministro de gas en cualquier momento del año" y "crear y fortalecer progresivamente un mercado de gas de invierno" son otros de los objetivos planteados por el Ejecutivo a partir de la medida oficializada este martes.

Según se indicó en el documento oficial, desde la administración libertaria consideran que el 31 de diciembre de 2027 ya se debería contar con la "incorporación de nueva capacidad de transporte de gas natural y la disponibilidad de las capacidades de transporte necesarias para el abastecimiento de la demanda ininterrumpible de las distribuidoras".

En el texto también se fijó un precio máximo para la venta en el mercado interno del gas natural proveniente de la regasificación del Gas Natural Licuado (GNL) que sea importado hacia Argentina para cumplir con el abastecimiento del servicio de los próximos dos próximos períodos invernales.

En el artículo 2° del decreto publicado se indicó que el precio "no podrá ser superior al marcador internacional que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía considere, más un valor expresado en dólares estadounidenses por millón de BTU (British Thermal Unit)".

En el texto el Gobierno explicó que el precio fijado debe ser el "necesario para cubrir todos los costos de flete marítimo, regasificación, almacenaje, comercialización y transporte por ducto del GNL regasificado hasta el punto de entrega ubicado en la localidad de Los Cardales, Provincia de Buenos Aires".

"Es menester que la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía adopte las medidas necesarias para permitir a los importadores de GNL privados el acceso a la infraestructura de regasificación existente en el país, cuya disponibilidad resulta esencial para la importación de GNL en orden a la satisfacción de las necesidades precedentemente descriptas", concluyó el Ejecutivo en los considerandos de la norma.

