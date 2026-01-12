Prefectura detectó un buque pesquero extranjero dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina

La Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó el último sábado por la tarde la presencia de un buque pesquero extranjero dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), en una maniobra que sería compatible con tareas de pesca ilegal. Se trata del navío Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu, un país insular ubicado en Oceanía.

Según informó la fuerza, la detección fue posible gracias al Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica implementada por el Ministerio de Seguridad que integra distintos sistemas de información para monitorear en tiempo real el tráfico marítimo. A través de esta herramienta, el personal de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre identificó electrónicamente el ingreso del buque a aguas bajo jurisdicción argentina.

El pesquero fue detectado el 10 de enero, en horas de la tarde, y permaneció dentro de la Zona Económica Exclusiva durante aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad inferior a 4 nudos. De acuerdo con la normativa pesquera vigente, ese patrón de desplazamiento permite presumir la realización de tareas de pesca por arrastre, una actividad prohibida sin autorización dentro de la ZEEA.

Desde Prefectura señalaron que este tipo de incursiones constituyen una presunta infracción a la Ley N° 24.922 de Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación de los recursos pesqueros en aguas argentinas y establece sanciones para los buques extranjeros que operen sin permiso.

La Zona Económica Exclusiva Argentina se encuentra definida por el artículo 5° de la Ley N° 23.968 y se extiende hasta 200 millas marinas desde las líneas de base del mar territorial. En ese espacio, el Estado argentino ejerce derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos.

Desde la fuerza marítima remarcaron que el monitoreo permanente de la ZEEA resulta clave para proteger los recursos pesqueros nacionales y desalentar prácticas ilegales que afectan la sostenibilidad ambiental y la economía del país. La información recolectada durante el seguimiento del buque será incorporada a las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la legislación vigente.

