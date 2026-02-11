Este miércoles, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció un endurecimiento de los controles migratorios en Argentina con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y evitar la permanencia en el territorio de inmigrantes ilegales o con antecedentes penales.

"Soy Alejandra Monteoliva. Ministra de Seguridad Nacional. Este es un mensaje claro. Las normas migratorias en Argentina se endurecieron. Quien intente ingresar de manera ilegal o posea antecedentes penales, no podrá hacerlo", anunció la titular de la cartera de Seguridad a través de un video publicado en su cuenta de X.

La funcionaria del gobierno libertario también remarcó que "el extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar".

"Quienes ya estén de manera ilegal deberán regularizar su situación o abandonar el país. Ingresar o permanecer ilegalmente no será tolerado", añadió indicando que toda persona extranjera, sin antecedentes, que no cuente con la autorización legal correspondiente será puesta a expulsada con una prohibición de reingreso.

En el marco del endurecimiento de las normas se indicó que las fuerzas federales de seguridad trabajarán en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones para intensificar los controles en pasos fronterizos, rutas, terminales y zonas estratégicas, mediante herramientas de identificación y verificación de antecedentes.

Agencia de Seguridad Migratoria: qué se sabe del “ICE criollo” que comandará Diego Valenzuela

Monteoliva indicó que actualmente "las fuerzas federales de seguridad custodian el territorio y trabajan coordinadas para proteger a los argentinos".

"Bajo el liderazgo del presidente Milei, el Estado recuperó el control de sus fronteras y la ley se cumple sin excepciones. Durante años, la falta de controles permitió que el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas operaran en nuestras fronteras. Esa etapa terminó", aseveró.

Tras anunciar el fortalecimiento de los controles migratorios, la funcionaria concluyó: "La Argentina que viene será un país grande y lleno de oportunidades para quienes respeten las normas, pero quien elija violarlas, enfrentará consecuencias. Porque en esta Argentina, el que las hace, las paga".

Agencia de Seguridad Migratoria: cómo será el "ICE argentino"

En paralelo a la difusión internacional de las redadas violentas del Immigration and Customs Enforcement (ICE), en Estados Unidos, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que Diego Valenzuela será el titular de la nueva Agencia de Seguridad Migratoria.

El organismo estará enfocado en el control de las fronteras y tendrá capacidad de participar en operativos de seguridad, a modo de conformar un "ICE argentino". El exintendente de Tres de Febrero pretende conformar una fuerza policial especializada en inmigración.

De todas formas, desde el oficialismo rechazan que se pueda hacer un paralelismo entre la Agencia de Seguridad Migratoria, cuya creación fue anunciada en noviembre de 2025, y el ICE.

