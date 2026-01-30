Redadas migratorias en EE.UU.: protestas y huelgas nacionales contra las políticas de Trump

En distintas ciudades de Estados Unidos, organizaciones sociales, sindicatos y comunidades migrantes impulsaron protestas y llamados a una huelga general contra las redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump, en rechazo al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a los recientes episodios de violencia registrados durante operativos federales.

El lema es "no trabajar, no ir a la escuela, no comprar". Las manifestaciones volvieron a tomar fuerza luego de que Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue baleado reiteradas veces cuando lo vieron grabar a agentes de la Patrulla Fronteriza realizando una operación de control migratorio en Minneapolis.

Además, el pueblo ya venia golpeado por el asesinato de Renee Gold, el 7 de enero pasado. Ella iba al volante de su vehículo cuando fue asesinada por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Trump y su ICE van 'aflojando' en Minneapolis

"La gente de las Ciudades Gemelas ha mostrado el camino para todo el país: para detener el reinado de terror de ICE, necesitamos CERRARLO", dijeron algunos de los muchos sitios web y páginas de redes sociales que promueven acciones en comunidades de todo Estados Unidos, según informó Clarín.

Sin clases y sin comercios

Algunas escuelas en Arizona, Colorado y otros estados cancelaron sus clases ante ausencias masivas. Los estudiantes también se encuentran manifestándose. En Michigan, docenas de estudiantes caminaron 1,6 kilómetros hacia el distrito comercial más cercano en señal de manifestación.

"Estamos aquí para protestar contra ICE y lo que están haciendo en todo el país, especialmente en Minnesota", declaró Logan Albritton, un estudiante de último año de 17 años en Groves. "No es correcto tratar a nuestros vecinos y a nuestros compatriotas de esta manera".

Minnesota, el epicentro de la crisis migratoria que pone en jaque a Trump

Grace Valenzuela, administradora de las Escuelas Públicas de Portland, cuestionó un “sistema policial que considera sospechosa nuestra sola presencia” y advirtió que las intervenciones de ICE generan “trauma diario” dentro del ámbito educativo.

“Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, seguridad y pertenencia. ICE socava esa misión cada vez que desestabiliza a una familia”, afirmó.

Asimismo, numerosos comercios informaron que van a permanecer cerrados en muestra de apoyo. Otros decidieron abrir y donar parte de sus ganancias a la causa por los inmigrantes. Las personas siguen reuniéndose en el Edificio Federal Bishop Henry Whipple, donde se dieron las protestas las semanas anteriores.

El alcalde de Portland, Mark Dion, que es demócrata, hablo e insto a los ciudadanos a levantar su voz en contra del ICE. "La disidencia es democrática. La disidencia es estadounidense. Es la piedra angular de nuestra democracia", apuntó Dion.

