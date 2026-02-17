Se dictó la prisión preventiva para el manifestante que armó y arrojó una bomba molotov en la manifestación contra la reforma laboral

El manifestante que está acusado de armar y arrojas bombas molotov durante la manifestación contra la reforma laboral que tuvo lugar en el Congreso el miércoles 11 de febrero continuará detenido luego de que el juez a cargo de la causa le dictara la prisión preventiva por pedido de los fiscales.

Este martes 17 de febrero, el titular del Juzgado PCYF 6, Gonzalo Rua, determinó que el manifestante Milton Tolomeo continuará detenido tras ser identificado como el "anarquista de las molotovs". En el domicilio del detenido las autoridades hallaron bidones de combustible y material con propaganda anarquista.

"Encontraron numerosos elementos entre los cuales estaba la vestimenta usada en el momento de los hechos, guantes de alta temperatura, bidones de liquido inflamable, celulares y una computadora, entre otros elementos", detallaron fuentes de la investigación sobre el allanamiento realizado en la casa del detenido.

La prisión preventiva fue dictada tras el pedido de los fiscales Malena Mercuriali y Mariano Camblong, de la Unidad de Flagrancia Este. Además, el juez declinó la competencia de la causa en la justicia federal tras encuadrar los hechos en los artículo 189 bis, 211, 237 y 238 del código penal, es decir, delitos contra la seguridad pública, intimidación pública y contra la administración pública.

Tras la manifestación en el Congreso en contra de la reforma laboral, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expuso un video en el que figuraban cuatro sospechosos por los ataques, aunque ninguno de ellos era Tolomeo, quien tampoco estaba incluido en la lista de 17 implicados que se difundió un día después de los incidentes.

Señalado como "el anarquista de la molotov", fue identificado luego de un análisis exhaustivo de las imágenes, a partir de las cuales se determinó su participación directa en el lanzamiento de bombas molotov frente al Congreso contra las Fuerzas Federales de Seguridad.

El hombre fue detenido en la calle tras una orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6 y fuentes de la investigación afirmaron que entregó voluntariamente las llaves de su domicilio ubicado en la avenida Directorio, en el barrio de Caballito.

En el interior del domicilio de Tolomeo las autoridades secuestraron parte de la ropa que habría usado durante la manifestación; guantes negros para alta temperatura; un casco de trabajo blanco; una máscara tipo barbijo; un bidón de 5 litros de alcohol; una botella de 250 mililitros de alcohol y un bidón de 5 litros de nafta, junto a otros elementos.

El juez también dispuso la liberación de otros dos detenidos por los incidentes frente al Congreso. Uno de ellos tiene 31 años y fue detenido por la Policía de la Ciudad cuando dormía en un cajero automático en el barrio de Belgrano, mientras que el segundo fue arrestado en el barrio de San Nicolás. Ambos contaban con antecedentes penales, de acuerdo a la información que se proporcionó oficialmente.

AS / EM