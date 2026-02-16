El Consejo de la Paz de Donald Trump se comprometió a invertir U$S 5.000 millones para la reconstrucción de Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamado Consejo de Paz comprometieron 5.000 millones de dólares para la reconstrucción del territorio palestino.

"Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata", dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo.

El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto al fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin al último capítulo de la guerra desencadenado por el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre. La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.

Hamás ha afirmado repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina. Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto el fuego.

Aunque originalmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, el estatuto del Consejo de Paz no parece limitar su función al territorio palestino. "La Junta tiene un potencial ilimitado", declaró Trump el domingo en su publicación.

Tras una reunión inicial en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero, la junta se reunirá este jueves 19 en la capital estadounidense. Trump afirmó que los 5.000 millones de dólares prometidos por los Estados miembros se anunciarían formalmente en ese momento, y que esos países también "han comprometido a miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes".

El presidente argentino firmó el 22 de enero el acta fundacional del organismo tras ser invitado por Donald Trump. Pese a que la pertenencia tiene un costo de mil millones de dólares para sostener la membresía, fuentes de Casa Rosada dejaron trascender que la Argentina no desembolsaría ese monto.

Sin la erogación de los mil millones de dólares, la Argentina (cuya alineamiento con Washington es tan intenso como el que mantiene con Israel) pertenecerá al board del Consejo de Paz por los próximos tres años como miembro fundador del organismo, y su pertenencia podría ser renovada en caso de que haya una nueva invitación. Javier Milei ya confirmó su asistencia para la reunión en Washington.

La invitación al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, al Consejo de Paz ha suscitado críticas. Aliados clave de Estados Unidos, como Francia o Reino Unido, manifestaron dudas al respecto. Además, Estados Unidos no detalló qué países aportaron el fondo de reconstrucción ni la lista completa de cuáles confirmaron su asistencia a la reunión en Washington.

Trump sostuvo que la organización trabajará "en conjunto" con Naciones Unidas. "El Consejo de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia", afirmó. En virtud del plan de alto el fuego, también se ha creado un comité tecnocrático palestino con el objetivo de asumir el Gobierno en la devastada Franja de Gaza. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea calculan que la reconstrucción del territorio palestino costará 70.000 millones de dólares.



