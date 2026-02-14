Hay casi 22 mil empresas menos durante el gobierno de Javier Milei

En lo que va del gobierno de Javier Milei hay casi 22 mil empresas menos, con un descenso con fuerte acento en la construcción, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El cierre neto de empresas en noviembre último fue de 892. Y acumula en esos 11 meses de 2025 una pérdida neta de 9.722 empleadores.

Con relación a noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores.

En noviembre de 2025, el sistema contabilizó 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En consecuencia, en esos 24 meses, se produjo una caída neta -en el balance entre altas y bajas- de 21.938 empleadores.

Y según esa misma cuenta, disminuyó 290.602 el total de trabajadores o empleados.

Las consecuencias de la devalaución y la "motosierra"

Con 512.357 al finalizar 2023, hubo una caída del número de empresas hasta mediados de 2024 como consecuencia de la devaluación y de la "motosierra" que afectó en especial a la construcción.

Luego hubo una desaceleración de la caída. A diciembre de 2024, el número llegaba a 499.682.

La caída del uso de la capacidad instalada

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8% en diciembre de 2025, marcando un retroceso de 2,9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2024 (56,7%). Fue la tercera caída mensual consecutiva y el porcentaje más bajo desde el 53,2% registrado en marzo de 2024, según datos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los bloques con niveles de capacidad instalada por encima del nivel general son refinación del petróleo (87,1%), papel y cartón (65,0%), productos alimenticios y bebidas (63,6%), sustancias y productos químicos (58,6%) e industrias metálicas básicas (57,5%).

Ventajas del cierre de empresas

Los que están por debajo son productos minerales no metálicos (51,1%), edición e impresión (46,5%), metalmecánica excepto automotores (38,9%), productos del tabaco (38,6%), productos textiles (35,2%), productos de caucho y plástico (33,4%) e industria automotriz (31,2%).

Según el INDEC, la principal incidencia negativa en la comparación interanual se observó en la industria metalmecánica excepto automotores, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 38,9%, inferior al registrado en diciembre de 2024 (45,7%).

