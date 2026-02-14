El índice Merval cayó a mínimos en casi tres meses

Pese a las victorias del Gobierno esta semana en el Congreso, donde el oficialismo se anotó la media sanción de la reforma laboral en el Senado, el mercado argentino sufrió un revés arrastrado por la volatilidad de Wall Street. La Bolsa estadounidense contó con correcciones de precios máximos y “sell of” de las principales compañías tecnológicas por parte de los inversores, que rotaron carteras hacia posiciones más defensivas.

Frente a ese escenario, el S&P Merval cayó 1,2% en pesos en la última rueda de la semana. Medido en dólares, el mayor índice accionario de la bolsa local extendió el viernes la racha negativa por tercera jornada consecutiva y se ubicó en US$ 1.922, una caída diaria de 1,5%. Así, recortó 3,3% en su medición semanal, por segundo período consecutivo y tocó un mínimo en casi tres meses.

Las acciones del panel líder finalizaron el último día hábil con mayorías en retroceso, traccionadas por Sociedad Comercial del Plata (-4%). En lo que va del año, sólo cinco papeles registran subas, lo que refleja el arduo comienzo para el mercado.

En tanto, los activos argentinos que cotizan en Wall Street terminaron la última jornada con cotizaciones mixtas. Al alza operaron Central Puerto (+1,3%), Galicia (+1,3%) y Edenor (+0,8%); mientras que a la baja operaron Supervielle (-9,6%), Pampa (-5,5%) y Transportadora Gas del Sur (-5,3%).

A su vez, los bonos soberanos cerraron mixtos en Nueva York, mientras que los títulos en la plaza local finalizaron con mayoría al alza. El riesgo país rozó los 520 puntos básicos y así encadenó la segunda semana consecutiva que no logra quebrar las 500 unidades.

Dólar. En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cortó la racha luego de hilvanar seis ruedas a la baja y cerró ayer a $ 1.399,5, una suba diaria de $3. Sin embargo, en la semana retrocede 2,3%.

El tipo de cambio minorista cerró a $1.420 en la pizarra del Banco Nación, con lo que anotó una caída de $ 30 en las últimas cinco ruedas. El blue terminó a $1.440, el MEP a $1.423,60 y el CCL a $1.473,06.

En ese sentido, el mercado también monitoreará la compra de divisas por parte de ahorristas. “El año pasado, la demanda de dólares para ahorro y gastos en el exterior superó los US$ 40.000 millones por primera vez desde que hay registros, ubicándose 19% por encima de 2018, anterior pico”, señaló la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.