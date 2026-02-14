El Banco Central compró casi US$ 2.100 millones en el mercado en lo que va del año

El Banco Central (BCRA) no frena la compra de dólares y encadenó 30 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios. La entidad monetaria adquirió ayer US$ 42 millones, lo que elevó el monto semanal a US$ 615 millones. Se trata de la cifra más alta desde enero de 2025.

En lo que va del año, la entidad que preside Santiago Bausili se hizo de US$ 2.090 millones, lo que significa un promedio diario de casi US$ 70 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que espera conseguir para este año entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones, según el grado de remonetización de la economía. De esta manera, ya alcanzó un 20% del piso de la meta anual.

El economista Pablo Das Neves explicó que el foco del Gobierno está puesto en recomponer reservas, “incluso por encima de la inflación”, afirmó en diálogo con Canal E. Esto en el marco de una suma una importante oferta de dólares por emisiones provinciales y colocaciones privadas que ascienden a más de US$ 9.000 millones desde octubre del año pasado, un puente de divisas mientras se espera por la liquidación de la cosecha gruesa.

Esta dinámica del Central se dio incluso en un contexto de baja en la cotización del dólar oficial mayorista.“No veo una modificación sustancial del tipo de cambio en el corto plazo, porque están entrando muchos dólares al mercado”, sostuvo. Ese escenario permitiría al Banco Central seguir comprando reservas sin presionar el dólar.

Pero los economistas aclaran que este proceso de adquisición de divisas por parte del BCRA no se realizó como mecanismo de aumento de la demanda de pesos por parte de la economía. Según LCG, “con la base monetaria en retroceso producto de la esterilización que el Tesoro realiza con la colocación neta de deuda, por $ 3,7 billones en las últimas dos licitaciones, resulta evidente que la compra de reservas como mecanismo de remonetización sólo aplicó en el plano discursivo”.

“Desde comienzos de año, el BCRA lleva emitidos por esta vía un total de $ 2,7 billones. Lejos del conveniente relato de la remonetización por compra de reservas genuinas, la emisión monetaria no ocurre ‘contra demanda de dinero’. Es decir, desde que comenzó el año no parece haber mayor demanda de pesos. Lejos de eso, el sector privado en lugar de demandar los pesos, los devuelve al Estado mediante colocación en títulos públicos”, sostuvo Vectorial.

Como contrapartida a la emisión de pesos “no demandada”, de acuerdo a los especialistas, el BCRA lleva comprados casi US$ 2.100 millones, cerca del resultado de todo 2025, que fue por US$ 2.431 millones. “Sin embargo, en el mismo periodo lleva vendidos al Tesoro 3.544 millones para los pagos de Bonares y Organismos Internacionales (incluidos los intereses al FMI, para lo cual se compraron los DEG a EEUU). Es decir, la acumulación neta del BCRA vendría siendo negativa en el año, de no ser por los US$ 3.000 millones recibidos en forma de REPO los primeros días de enero”, agregó Haroldo Montagú, economista y exviceministro de Economía.

Pese a las compras de la entidad monetaria, las reservas internacionales netas (RIN) continúan en terreno negativo por US$ 17.752 millones al 10 de febrero, según estimaciones de Aurum valores. “Si bien se celebra que el BCRA haya cambiado de estrategia y haya comenzado a comprar buenos volúmenes de divisas, y lo haga de manera persistente, aún no se logra recomponer el stock de reservas netas a valores como los que hubo antes de pagar los bonos de enero. El REPO tomado para ese pago ya es una deuda a menos de 1 año y resta en las RIN”, señaló la sociedad de bolsa.