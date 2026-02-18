Aumenta la escasez de combustible en Cuba y los conductores deben registrarse en una app y pagar en dólares

En Cuba, los conductores podrían verse obligados a sufrir una espera de semanas, e incluso meses, antes de conseguir la nafta que necesitan para sus vehículos por la falta de combustible que generó el bloqueo petrolero impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Según informa Clarín, el gobierno de la isla obliga, desde la semana pasada, a los dueños de autos a usar una aplicación llamada Ticket para pedir sus citas si quieren comprar combustible. Personas que hablaron en La Habana con la agencia de noticias AP el pasado lunes dijeron que el problema es que los turnos que se están dando son para dentro de varias semanas o, incluso, meses. “Tengo (la cita) número siete mil y algo. ¿Cuándo podré volver a comprar gasolina?”, preguntó Jorge Reyes, un hombre de 65 años que se anotó en una estación de servicio que solo da 50 turnos por día.

Triciclos eléctricos cubanos, la salida ante la escasez de combustibles en la isla.

El principal inconveniente es que la app obliga a las personas a pedir cita en un solo sitio, por esa razón, los interesados han creado grupos especializados de WhatsApp para intercambiar datos sobre estaciones de servicio que dan hasta 90 turnos diarios.

El gobierno cubano ya no vende nafta en moneda local a tarifas subsidiadas, sino que ahora tiene los precios del combustible en dólares estadounidenses. Por ejemplo, un litro cuesta 1,30 dólares en las estaciones de servicio, pero puede aumentar hasta 6 dólares si se adquiere en el mercado negro. Para poner en contexto estas cifras es importante recordar que un empleado público de la isla gana menos de 20 dólares por mes.

Según el medio antes citado, los únicos que están exceptuados de estas restricciones son los vehículos usados para el turismo, que cuentan con una matrícula especial y pueden ir a cualquiera de las 44 estaciones de servicios de Cuba, sin embargo, ellos también están limitados a comprar solo 20 litros de combustible.

La isla sufre una durísima crisis de desabastecimiento de combustible que hace tambalear el sistema eléctrico de servicios básicos. Todo comenzó cuando Venezuela, su principal proveedor, quedó bajo supervisión de Estados Unidos tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa por las Delta Force. Ahora, Washington se encarga de gestionar la producción y distribuir los recursos petrolíferos venezolano, y prohibió transacciones con Cuba (y también con China, Rusia, Irán y Corea del Norte).

Calles vacías en Cuba por la crisis de combustible

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este martes 17 de febrero que “por lo pronto no vamos a enviar combustible” a Cuba, pero confirmó que seguirán enviando a la isla ayuda humanitaria como alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad.

Claudia Sheinbaum

“Aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba”, subrayó, haciendo referencia al decreto de Trump, amenazando con imponerle tasas elevadas a las exportaciones de quienes comercien con la isla.

