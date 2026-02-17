"Que los vendepatria canten su sermón": Juan Grabois viajó a Cuba y se juntó con Silvio Rodríguez

El diputado nacional Juan Grabois, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, viajó a La Habana luego de que Donald Trump firmara un decreto (Orden Ejecutiva 14380) que dispone un bloqueo energético absoluto sobre Cuba. La medida fue justificada por Washington bajo una declaración de “emergencia nacional”, al considerar, según el decreto, que la isla constituye un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

En ese contexto, Grabois llegó al país caribeño con el objetivo de expresar “compromiso y solidaridad” con el pueblo cubano. El dirigente sostuvo: “No voy a condenar ni a aplaudir a ningún gobierno, voy a mirar, escuchar, tender puentes útiles y defender principios que nos enseñó el Papa Francisco. Voy a poner mi granito de arena para intentar romper el aislamiento que es un crimen contra el derecho humanitario, afectando a la población. Un verdadero ‘castigo colectivo’ de los que habla la Convención de Ginebra”.

Desde sus redes sociales, el referente de Argentina Humana compartió un video de su encuentro con el cantautor Silvio Rodríguez, uno de los principales exponentes de la trova cubana. “Con Silvio en La Habana, en defensa de la paz y la soberanía de todos los pueblos latinoamericanos. Le pregunté qué canción refleja mejor la época… y se puso a recitar”, escribió. En el video, el músico lee en voz alta su canción “Me Acosa el Carapálida”.

El artista había visitado Argentina meses atrás como parte de su gira latinoamericana y colaboró con el cantante urbano Milo J. en la canción Luciérnagas, dedicada a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde Argentina Humana, señalaron que la visita se inscribe en la continuidad de las Misiones de Solidaridad entre los pueblos que impulsaron en Bolivia (2019), Colombia (2021), Ecuador (2022) y Perú (2023).

“Fui invitado a Cuba en otras ocasiones, pero esta vez me siento en la responsabilidad de aceptar aquella invitación por lo mismo que hice en otras crisis de la región: llevar solidaridad concreta, defender la paz y sostener una política latinoamericanista que no se arrodille ante el matonismo internacional que propone Donald Trump”, afirmó.

Grabois cuestionó el silencio sobre Cuba

El legislador también cuestionó el silencio de gran parte de la región frente al aumento de la hostilidad contra Cuba, advirtiendo que resulta imprescindible que la dirigencia social, política y cultural de América Latina adopten una postura clara y firme.

Rusia fue en ayuda de Cuba que se quedó sin combustibles para sus aviones por el bloqueo de Trump

Además del gesto político, Grabois manifestó un interés específico en conocer experiencias vinculadas a educación y salud. Señaló que busca recuperar aprendizajes sobre el sistema educativo cubano ante la crisis que atraviesa Argentina, así como interiorizarse en su sistema sanitario, reconocido internacionalmente por su alcance y estructura.

En paralelo, este lunes publicó en Diario Red un artículo sobre la situación en la isla: “No hay ningún argumento, ningún objetivo ideológico, político o económico que pueda justificar someter a un pueblo a la hambruna. Así como sucedió en Palestina, está sucediendo en Cuba. Los latinoamericanos, empezando por nuestros gobernantes, tenemos que evitarlo. Combatir el bloqueo es una obligación moral de todas las personas de buena voluntad”.

También subrayó la asimetría entre ambos países: “Cuba no ha realizado acción alguna que ponga en peligro la integridad territorial, la seguridad nacional o la estabilidad institucional de los Estados Unidos. La asimetría de fuerzas entre ambos Estados es gigantesca”.

Cuba se queda sin petróleo tras freno de México bajo presión arancelaria de Trump

Desde Argentina Humana difundieron una imagen del encuentro con Rodríguez acompañada por un mensaje que dio título a la jornada: “En el marco de la crisis humanitaria que enfrenta Cuba debido al bloqueo energético total dispuesto por Trump, Juan Grabois viajó hasta el país caribeño a enviar su solidaridad. La Patria Grande no abandona a los suyos. Y esto va más allá de cualquier discusión ideológica: es un principio humanista básico, la defensa elemental de la vida, la dignidad y la soberanía de los pueblos. Estar con Cuba es defender la soberanía de Latinoamérica, es decirle no a la ley de la selva y sí a la dignidad. Que los vendepatria canten su sermón de siempre; nosotros, como nos enseñó Silvio, elegimos la necedad de lo que es justo, porque siempre hay que estar donde arde la verdad”.

La presión de Estados Unidos contra Cuba

Si bien el bloqueo es histórico, la presión de Estados Unidos se redobló mediante el aumento de aranceles a países que le vendan petróleo a Cuba. Esto lo pone en peligro de quedarse sin crudo, fuente básica de alimentación de sus plantas termoeléctricas que proveen energía a la isla.

Además, desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump canceló el flujo de petróleo venezolano a la isla. Otra baja importante fue la de México, que el pasado lunes 9 confirmó que los envíos están detenidos tras las amenazas estadounidenses.

