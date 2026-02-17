Desde Santiago del Estero

El gobierno santiagueño anunció un aumento del 42,4% para todos los empleados públicos de la provincia, un 10% más por encima de la inflación, según lo anunció el gobernador Elías Suárez. El piso salarial será ahora de $1.130.000, mientras también se anunció la continuidad del pago de los bonos provinciales que se otorgan como “extras” a lo largo del año.

El anuncio se realizó luego de intensas reuniones dentro de la Mesa del Diálogo y el Trabajo, que congrega a la cúpula de la CGT, representantes de la administración pública y del sector docente. El aumento era esperado por los empleados públicos, a pesar de que el gobierno, al asumir Suárez en diciembre pasado, había anunciado un fuerte recorte de gastos para garantizar el equilibrio fiscal de la provincia, atento a los recortes en la coparticipación nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La repercusión fue inmediata: gremios, sectores docentes y de la administración pública expresaron su satisfacción y destacaron “el esfuerzo” del gobierno provincial, en el marco de la fuerte baja en la recaudación nacional que repercute directamente en la coparticipación.

Grabois, Norberto Milei y el acuerdo por tierras que desató una disputa en Santiago del Estero

El aumento en Santiago del Estero

El anuncio de Suárez, a través de sus redes sociales, prevé: Incremento salarial del 42,4% en el sueldo básico, a partir del mes de febrero, para todos los trabajadores de la administración pública provincial. “De esta manera, el gobierno de la provincia con un gran esfuerzo presupuestario, supera en un 10% el índice de inflación interanual que realiza el INDEC, que de enero de 2025 a enero de 2026 representó un 32,4%”.

También se prevé la “garantía de un piso salarial provincial, que se eleva a $1.130.000, para toda la administración pública y hasta dos cargos en el sector docente; se acordó para el presente año el mismo cronograma de bonos provinciales que el 2025: Bono de inicio de ciclo lectivo. Bono del Día del Trabajador. Bono “aguinaldo” (en dos cuotas) y Bono de fin de año (en tres cuotas).

Asimismo, “el primer bono previo al inicio del ciclo lectivo será abonado el próximo viernes 20 de febrero, por la suma de $250.000 sin descuentos de ninguna naturaleza. Los empleados municipales también cobraran este bono el mismo día, previa solicitud de las intendencias y comisiones municipales”.

Otra de las medidas anunciadas por el gobierno santiagueño, establece el incremento en la suma por hijo, que ascenderá a $280.000, otorgada en concepto de ayuda escolar correspondiente al período 2026, la cual se hará efectiva a partir del 10 de marzo. Los contratos de locación de servicio, pasaran a ser de $910.000 para no profesionales y de $1.010.000 para los profesionales.

LT