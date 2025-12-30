Condenaron a un ex intendente por malversación de fondos públicos

Emilio Rached, ex vicegobernador y ex senador por Santiago del Estero, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallado culpable de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. Todo esto se produjo durante su gestión como intendente de Pinto, una ciudad distante a unos 210 kilómetros al sur de Santiago del Estero.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero también condenó a la exsecretaria municipal, Ana María Vera, a dos años y seis meses de prisión en suspenso por su participación en los hechos investigados.

Por otra parte, el Tribunal dispuso el decomiso de los bienes relacionados con el delito y estableció que Rached abone al Estado la suma

debe ser actualizada mediante la tasa pasiva del Banco Nación, contabilizada desde el 30 de octubre de 2018 hasta la fecha.

El dinero desviado, fue enviado en 2018 por la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Estos fondos estaban destinados a mejoras en "la infraestructura básica y el fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad, de la ciudad de Pinto".

También estaba prevista la construcción de un polideportivo y un sistema de desagües cloacales para toda la ciudad. Funcionarios nacionales informaron haber enviado a la Municipalidad de Pinto $ 44.325.199,60 de los $ 80.000.000 presupuestados. El destino de $ 4.511.881,40 de estos fondos es desconocido. Se determinó asimismo que la construcción del sistema de desagües cloacales supuestamente no superaba el 30% de ejecución.

¿Quién es Rached?

Emilio Rached es un militante radical, que en el 2005, fue compañero de fórmula de Gerardo Zamora, como candidato a vicegobernador. Ganaron las elecciones y dos años después, en el 2007, fue electo senador nacional por Santiago del Estero.

Cobró notoriedad cuando, al año siguiente, en el 2008, fue el responsable de votar en contra de la famosa resolución 125, impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, lo que provocó el “voto no positivo” de Julio Cobos y el quiebre en el gobierno kirchnerista.

A partir de allí, Rached y Zamora (entonces gobernador) cortaron relaciones y el hoy condenado, se convirtió en crítico y ferreo opositor. Había sido electo senador por el Frente Cívico de Zamora en el 2007. Al terminar su mandato, Rached, deambuló por el radicalismo residual y Juntos por el Cambio, aunque no logró ganar elección alguna.

