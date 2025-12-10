Asumió Suárez en Santiago, dijo que está dispuesto al “diálogo fructífero” y vaticinó un 2026 “difícil”

Elías Miguel Suárez asumió por cuatro años la gobernación de Santiago del Estero. Sucede en el cargo al radical K, Gerardo Zamora, que tras 20 años en el poder (cuatro mandatos alternados y uno de su esposa, Claudia Ledesma), irá a ocupar una banca en el Senado de la Nación.

Suárez, histórico jefe de Gabinete durante los últimos 20 años, es un hombre de estrecha confianza del radical K y lo acompaña desde hace 25 años, cuando Gerardo Zamora asumió como viceintendente de la Capital.

“El 2026 será difícil y complicado, el 27 de abril el gobernador Zamora expresó claramente: no podemos permanecer indiferentes ante una situación que golpea a los trabajadores, producción y sectores vulnerables. No es posible construir futuro sin mirar al interior”, citó Suárez.

Pidió además, en clara alusión al Gobierno nacional, un “desarrollo real y respeto a las provincias”, mientras que advirtió que todas las provincias atraviesan una caída de la actividad, por lo cual “hemos tomado todos los recaudos para cuidar la situación fiscal”, con medidas de restricción y contención del gasto.

“Estamos dispuestos a escuchar, decir nuestras verdades y, a través del diálogo fructífero, engrandecer nuestra patria. Frente a este escenario adverso quiero transmitir tranquilidad a los santiagueños. Vamos a sostener un Estado eficiente como principio rector, que defienda los intereses de todo nuestro pueblo”.

Por otra parte, en su largo discurso, Suárez destacó “la labor, visión estratégica y convicción de Gerardo Zamora y de Claudia de Zamora, quienes me precedieron en la primera magistratura, que consolidaron el proyecto de desarrollo más importante de nuestra historia contemporánea”.

Citando datos del INDEC, el flamante gobernador destacó el “crecimiento sostenido de la provincia”, con “exportaciones por 26.000 millones de dólares”, balanza comercial positiva y un incremento del 23,1% en el valor agregado bruto. “No fue producto de la improvisación, sino de políticas públicas de largo plazo”, advirtió.

La ceremonia comenzó pasadas las 19.30 en la Legislatura provincial, en una sesión en la que juró, primero, el vicegobernador electo, Carlos Silva Neder. Tras eso, se constituyó la comisión interna y externa, que fue a buscar a Suárez para que se le tomara juramento.

Carlos Silva Neder, vicegobernador electo

Fue una ceremonia emotiva, con 350 invitados, entre ellos funcionarios, legisladores nacionales, familiares y amigos. Afuera, sobre avenida Roca, una multitud siguió los pormenores de la asunción con cánticos en la calurosa tarde santiagueña.

Gerardo Zamora, antes de la asunción, saludó y felicitó a Suárez y a Silva Neder. “Felicitaciones y el mejor de los éxitos para Elías Suárez y Carlos Silva Neder, quienes asumirán como gobernador y vicegobernador de nuestra provincia, esta tarde. Será una inmensa alegría” entregar los atributos del mando a “un amigo entrañable, una persona de bien y un hombre de sobrada capacidad para llevar adelante la noble tarea que la ciudadanía santiagueña le encomendó”.

Quién es Elías Suárez

El flamante gobernador es amigo de Zamora, lo viene acompañando desde hace 25 años en la función pública, cuando el radical K asumió como viceintendente en 1999. En 2001, el radical K asumió la intendencia de la Capital, y nombró a Suárez Subsecretario de prensa; en 2001 fue designado Director de Relaciones Institucionales y en 2003 asumió como secretario de Gobierno del municipio.

En 2005, tras ganar Zamora las elecciones a gobernador frente al peronista José “Pepe” Figueroa, Suárez pasó a ocupar la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia, cargo en el que se desempeñó hasta su asunción como gobernador. De perfil dialoguista, tiene buen trato y llegada con todos los sectores.

Elías Suárez ganó las elecciones del 26 de octubre con el 73% de los votos, con una diferencia de más de 60 puntos por sobre el candidato de Despierta Santiago (PRO y UCR residual), Alejandro Parnás. Tiene 68 años, está casado, es padre de dos hijos y abuelo de dos nietas de 7 y 12 años.

