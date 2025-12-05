Impiden asumir por “inhabilidad moral” a diputado electo: había sido condenado por abuso sexual

La Legislatura de Santiago del Estero decidió hacer lugar a una veintena de pedidos de diversas organizaciones, e impidió asumir la banca a Héctor “Chabay” Ruiz por “inhabilidad moral”. Ex intendente de La Banda, Ruiz había sido electo diputado el 26 de octubre pasado por Despierta Santiago (PRO y UCR residual). En lugar de Ruiz asumirá Gabriel Santillán.

La situación repitió lo ocurrido en 2021, cuando tampoco pudo asumir una banca, entonces electo legislador por el Frente Patriótico Laborista, y también con un laudo legislativo de "inhabilidad moral". Sucede que Ruiz fue condenado por abuso sexual de una mujer que le había ido a pedir trabajo, un hecho consumado en la propia intendencia de La Banda.

Por ese delito, en febrero de 2015, Ruiz fue condenado a tres años de prisión en suspenso, y además recibió una inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos, luego que confesara su autoría del abuiso denunciado. Incluso estuvo prófugo un tiempo, hasta que fue detenido en una quinta en Pinamar. A partir de allí, su carrera política entró en declive, aunque luego de cumplir la condena Ruiz insistió en postularse en diversos cargos.

Héctor 'Chabay' Ruiz no pudo asumir como diputado en Santiago del Estero.

Ahora, la Comisión Especial de Poderes de la Legislatura santiagueña, que debía aprobar los títulos de los 40 diputados provinciales que tendrán mandato por los próximos cuatro años, hizo lugar a más de 20 pedidos de organizaciones, en su mayoría de mujeres, y rechazó la incorporación de Ruiz. Durante la sesión preparatoria, en la lectura de notas ingresadas se destacaron las presentaciones de organizaciones civiles, piqueteras y otras de mujeres que reclamaban a la Legislatura que impidiera la asunción de Ruiz.

Luego de un cuarto intermedio, la Comisión de Poderes, en un plenario en el cuarto piso de la Legislatura provincial, analizó los antecedentes, títulos y pedidos relacionados con Ruiz y dispuso declararlo “inhábil moral” para asumir su banca. Allí se produjeron gritos y acusaciones varias entre representantes de las agrupaciones y Ruiz, aunque finalmente la tensión disminuyó y se pudo finalizar la sesión.

Quien asumió en lugar de Ruiz es Gabriel Santillán, actual presidente del PRO, que figuraba como primer suplente en la lista de Despierta Santiago. Ruiz, un personaje polémico de la política provincial, pasó por la mayoría de los partidos: de origen radical, luego fundó el Movimiento Viable; estuvo en el Frepaso, luego se afilió al PJ y fue kirchnerista durante 10 años, para luego saltar al Frente Renovador de Sergio Massa. También fue aliado del macrismo y, finalmente, electo diputado por Despierta Santiago.