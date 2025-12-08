Renovación en el Senado y Diputados: que figuras abandonan sus bancas

Este martes 9 de diciembre finalizan los mandatos de 127 diputados y 24 senadores nacionales, de los cuales solo algunos continuarán en sus bancas durante otro período. Entre las figuras más relevantes que dejan las Cámaras se incluyen Leopoldo Moreau, María Eugenia Vidal, Margarita Stolbizer y Facundo Manes.

También se espera que, tras la reconfiguración de las Cámaras, el Gobierno realice el llamado a Sesiones Extraordinarias que regirá a partir del próximo 10 de diciembre hasta el 30 del mismo mes. Se espera que la convocatoria sea lanzada este martes a través del Boletín Oficial, imponiendo una intensa agenda legislativa.

Javier Milei firmará el decreto para convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el caso de Unión por la Patria se retiran diputados como Leopoldo Moreau, quien ya cumplió su sexto mandato, Carlos Heller, quien presidió la Comisión de Presupuesto en varias oportunidades, Daniel Arroyo, Carolina Gaillard, Daniel Golán, Gisela Maziotta y Leandro Santoro.

Héctor Baldassi, quien finalizó su tercer mandato, Germana Figueroa Casas, Fernando Iglesias, Luciano Laspina, Gerardo Milman, Ana Clara Romero y la exgobernadora María Eugenia Vidal son otras de las figuras importantes que no seguirán en las Cámaras, en este caso de parte del PRO.

María Eugenia Vidal

De parte de Encuentro Federal, bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, salen figuras políticas de peso como Oscar Agost Carreño, la socialista Mónica Fein, Emilio Monzó, expresidente de la Cámara, el exministro del Interior Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer, quien en su carrera cuenta con cinco mandatos completos como diputada nacional.

El cierre del período legislativo y la reconfiguración de las Cámaras también golpea a la Unión Cívica Radical (UCR), la cual se despide de figuras como Rodrigo de Loredo, el ex vicepresidente Julio Cobos, el economista Martín Tetaz, Atilio Benedetti y Natalia Sarapura.

Federico González sobre la pérdida de bancas del peronismo en el Congreso: “Es sano para el peronismo”

El neurocientífico Facundo Manes, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo y Danya Tavela también finalizaron sus mandatos, dentro del bloque Democracia para Siempre. Al mismo tiempo que de Liga del Interior se van Pablo Cervi, quien pasa al Senado, Vilma Ripoll y Alejandro Vilca. Ambas son escisiones de la UCR.

Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Paula Oliveto, por su parte, también finalizan sus mandatos, de forma que se reduce el tamaño del bloque de la Coalición Cívica.

En el caso de La Libertad Avanza (LLA), no son tantas las figuras de peso que abandonan las Cámaras, aunque una de las más relevantes es la de José Luis Espert, quien se retira envuelto en polémica tras tener que renunciar a la lista bonaerense que encabezaba dados sus presuntos vínculos con "Fred" Machado.

José Luis Espert

En lo que respecta al Senado, de Unión por la Patria se van figuras como Claudia Ledesma Abdala de Zamora, expresidenta provisional del Senado, María Inés Pilatti Vergara, María Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Martín Doñate, Sergio "Oso" Leavy y Oscar Parrilli, exsecretario general de la Presidencia y titular de la AFI.

Martín Loustau, Pablo Daniel Blanco y Víctor Zimmermann se retiran por parte de la UCR, mientras que del PRO se van Alfredo De Angeli y Guadalupe Tagliaferri.

Bloque por bloque: qué diputados no continúan en sus bancas

Unión por la Patria:

-Eugenia Alianiello

-Walberto Allende

-Constanza María Alonso

-Daniel Arroyo

-Ana Fabiola Aubone

-Adolfo Bermejo

-Tanya Bertoldi

-Pablo Carro, Leila Chaher

-María Luisa Chomiak

-Emiliano Estrada

-Ramiro Fernández Patri

-Ana Carolina Gaillard

-Silvana Micaela Ginocchio

-Daniel Gollán

-Gustavo Carlos Miguel González

-Carlos Heller

-Ricardo Herrera

-Bernardo José Herrera

-Rogelio Iparraguirre

-Tomás Ledesma

-Mónica Litza

Leandro Santoro

-Dante López Rodríguez

-Mónica Macha

-Varinia Lis Marín

-Gisela Marziotta

-Magalí Mastaler

-María Luisa Montoto

-Micaela Morán

-Leopoldo Moreau

-Nilda Moyano

-Liliana Paponet

-Marcela Fabiana Passo

-Gabriela Pedrali

-Juan Manuel Pedrini

-Julio Pereyra

-Jorge Antonio Romero

-Leandro Santoro

-Eduardo Toniolli

-Brenda Vargas Matyi

-Carolina Yutrovic

-Natalia Zabala Chacur

Cruces y fuertes abucheos bajo la mira de los Milei en el palco: lo que no se vio de la jura de los nuevos diputados

PRO

-Karina Ethel Bachey

-Héctor W. Baldassi

-Nancy Ballejos

-Gabriela Besana

-Sofía Brambilla

-Germana Figueroa Casas

-Fernando Adolfo Iglesias

-Luciano Andrés Laspina

-Martín Maquieyra

-Gerardo Milman

-Marilú Quiroz

-Ana Clara Romero

-María Sotolano

-María Eugenia Vidal

La Libertad Avanza (LLA)

-Alberto Gustavo Arancibia Rodríguez

-María Fernanda Araujo

-José Luis Espert

-Florencia Klipauka Lewtak

Unión Cívica Radical (UCR)

-Atilio Benedetti

-Gabriela Brouwer De Koning

-Soledad Carrizo

-Julio Cobos

-Rodrigo de Loredo

-Fabio José Quetglas

-Roxana Reyes

-Roberto Antonio Sánchez

-Natalia Silvina Sarapura

-Martín Tetaz

Martín Tetaz

Encuentro Federal

-Oscar Agost Carreño

-Mónica Fein

-Emilio Monzó

-Florencio Randazzo

-Margarita Stolbizer

Democracia para Siempre

-Manuel Ignacio Aguirre

-Marcela Antola

-Fernando Carbajal

-Ana Carla Carrizo

-Marcela Coli

-Melina Giorgi

-Facundo Manes

-Juan Carlos Polini

-Danya Tavela

Innovación Federal

-Pamela Calletti

-Agustín Domingo

-Carlos Alberto Fernández

Coalición Cívica

-Victoria Borrego

-Marcela Campagnoli

-Juan Manuel López

-Paula Oliveto Lago

Independencia

-Agustín Fernández

Liga del Interior

-Martín Arjol

-Pablo Cervi

-Francisco Monti

Paula Oliveto

Izquierda

Mercedes de Mendieta, Juan Carlos Giordano, Vilma Ripoll y Alejandro Vilca

Por Santa Cruz

-Facundo Prades

Producción y Trabajo

-María de los Ángeles Moreno

CREO

-Paula Omodeo

Defendamos Santa Fe

-Roberto Mirabella

Futuro y Libertad

-Gabriel Felipe Chumpitaz

Movimiento Popular Neuquino

-Osvaldo Llancafilo

Republicanos Unidos

-Ricardo López Murphy

Somos fueguinos

-Ricardo Garramuño

Unidos

-Mario Barletta

Senado: qué figuras no renuevan sus bancas

Unión por la Patria

-Claudia Ledesma Abdala de Zamora

-Gerardo Montenegro

-José Neder

-María Inés Pilatti Vergara

-Antonio Rodas

-Stefanía Cora

-Martín Doñate

-María Eugenia Duré

-Silvina García Larraburu

-Nora del Valle Giménez

-Sergio Leavy

-Oscar Parrilli

-Silvia Sapag

Unión Cívica Radical (UCR)

-Pablo Daniel Blanco

-Martín Lousteau

-Stella Maris Olalla

-Víctor Zimmermann

PRO

-Alfredo De Angeli

-Guadalupe Tagliaferri

Cambio Federal

-Juan Carlos Romero

Movimiento Neuquino

-Crexell, Lucila

Juntos Somos Río Negro

-Silva, Mónica

AS./fl