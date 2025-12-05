Tras casi ocho años de ausencia, Argentina regresará oficialmente la próxima semana al mercado internacional de deuda. La Secretaría de Finanzas confirmó que el miércoles 10 de diciembre se llevará a cabo la licitación de un nuevo bono del Tesoro en dólares, el BONAR 2029N, una operación clave para obtener parte de las divisas necesarias para afrontar el pago de más de 4.200 millones de dólares que vencen en enero.

El título a emitir tendrá un plazo cercano a cuatro años, con amortización íntegra al vencimiento, fijado para el 30 de noviembre de 2029, y abonará un cupón del 6,5% anual, pagadero de manera semestral.

Deuda pública: 2026 se asoma y trae un desafiante calendario de vencimientos para el gobierno

Tal como explicaron desde la Secretaría de Finanzas, la tasa efectiva que pagará el país dependerá del precio de colocación que surja en la propia subasta. La liquidación, es decir, la entrega de los bonos y el ingreso de divisas, se concretará el viernes 12 de diciembre.

Las características de licitación del BONAR 2029N

Según se indicó, la licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo.

El tramo no competitivo está diseñado para personas físicas o jurídicas que, por su naturaleza, no cuentan con la especialización técnica para participar en la fijación del precio. El objetivo es facilitar el acceso a pequeños ahorristas y mantener un marco de participación más inclusivo.

Las reglas clave:

Solo se declara el monto de Valor Nominal Original (VNO) que se desea suscribir. No se indica precio: ese valor será el que finalmente se defina en la adjudicación general. Cada inversor podrá presentar una única orden por CUIL o CUIT. El monto máximo permitido será de VNO USD 50.000. Quedan excluidos los inversores institucionales y entidades financieras: Fondos Comunes de Inversión, fondos públicos, compañías de seguros, depositarias, ALyCs y cualquier actor profesional del mercado.

Este tramo apunta a garantizar un canal de acceso para el segmento minorista, sin competir directamente con los grandes jugadores del mercado.

Deuda pública: 2026 se asoma y trae un desafiante calendario de vencimientos para el gobierno

En tanto, el tramo competitivo está orientado a personas físicas o jurídicas que buscan suscribir montos superiores a los USD 50.000 y a todos los inversores institucionales excluidos del tramo no competitivo. En esta modalidad sí se debe especificar precio, lo que permite que el mercado determine la tasa implicada del instrumento.

Características principales:

Los participantes deberán indicar monto en VNO y precio por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. La oferta mínima será de VNO USD 1.000. No existe límite máximo de suscripción. El precio ofertado será determinante para la asignación, pudiendo recibir adjudicaciones totales, parciales o quedar sin asignación, según el corte final que defina el Tesoro.

Este tramo es el que usualmente concentra los volúmenes más grandes de la licitación y establece la referencia de mercado para el rendimiento del bono.

Cómo se presentan las ofertas

Para ambos tramos, las ofertas deberán ingresarse exclusivamente a través de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) integrales o propios, o Agentes de Negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las órdenes presentadas fuera del horario oficial no serán consideradas válidas.

La participación canalizada vía ALyCs asegura trazabilidad, regulación y cumplimiento operativo para una licitación que se anticipa con fuerte interés del mercado, dadas las características del instrumento y el contexto de búsqueda de dolarización de carteras.

Algunas apreciaciones privadas sobre el nuevo bono en dólares BONAR 2029N

Según destacó el Ministerio de Economía, la decisión llega en un escenario de fuerte compresión de tasas de los bonos en dólares, impulsada por el resultado electoral y la continuidad del programa económico. El Tesoro busca así refinanciar sus obligaciones en moneda extranjera sin recurrir a las reservas del Banco Central, que volvieron a terreno negativo en los últimos días. La cartera económica subrayó que, con costos financieros más sostenibles, comienza una estrategia orientada a renovar los vencimientos de capital en dólares sin interferir en el proceso de recomposición del balance del BCRA.

"La meta: permitir que las compras de divisas se traduzcan en acumulación neta de reserva", señalaron desde Wise Capital.

En tanto, desde Max Capital revalorizaron la decisión oficial y recordaron que, "al tratarse de un instrumento bajo ley local, no requiere aprobación adicional del Congreso y funciona, en la práctica, de manera similar a las licitaciones en pesos".

En cuanto al rendimiento esperado, desde Max Capital explicaron que "podría ubicarse alrededor de 86, con un rendimiento en torno a 10,5%-11%, dado que opera bajo ley local. Parecería que el Gobierno busca ofrecer un instrumento con plazos más cortos para evitar convalidar tasas superiores al 10% por períodos prolongados, ofreciendo un vencimiento que ocurre apenas cuatro meses después de los AL29", comentaron.

Santa Fe también emitió deuda

Ayer, la provincia de Santa Fe emitió un nuevo bono denominado en dólares por u$s 800 millones bajo ley de Nueva York, con un cupón de 8,1%, un rendimiento de 8,375% y un vencimiento a 9 años.

“Lo único que saben hacer”: Luis Caputo apuntó a un municipio por aumentar una tasa

La colocación atrajo una demanda de u$s 1.800 millones, es decir, 1.000 millones de dólares por encima del monto emitido.

El Gobierno de Santa Fe concretó la colocación del bono SF34, por un monto de US$ 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10%, en una operación que posiciona a Santa Fe “entre los distritos con mayor credibilidad del país”, según Olivares, quien encabezó la misión en Nueva York, donde se cerró la operación.

“Es un día histórico para Santa Fe. Los inversores extranjeros demostraron su confianza en la provincia. Es una señal de confianza en el presente y en el futuro”, remarcó. Además, destacó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas”.

Ya suena en el mercado que otras provincias también se estarían preparando para regresar a los mercados internacionales, siguiendo las recientes emisiones de CABA, Santa Fe y varias empresas. En particular, Entre Ríos y Chubut estarían próximas a emitir nueva deuda en dólares.

lr