Ezequiel Sicardi: “Durante mucho tiempo, el mercado argentino estuvo cerrado a inversiones extranjeras”

En diálogo con Canal E, Ezequiel Sicardi, consultor aeronáutico, explicó cómo la apertura regulatoria está generando un movimiento sin precedentes en las flotas comerciales del país.

“Un mercado que finalmente se abre”

Sicardi analizó el impacto que tendrán las nuevas inversiones de Flybondi y Aerolíneas Argentinas, a partir del cambio normativo que permite operar aeronaves matriculadas en el exterior. Además, subrayó que hasta hace poco el mercado argentino estaba prácticamente cerrado a la competencia y a la incorporación flexible de flota.

Según detalló, el país operó durante años bajo reglas que impedían el ingreso de aeronaves extranjeras. “Durante mucho tiempo, el mercado argentino estuvo cerrado, literalmente, a inversiones extranjeras”, sostuvo el especialista. La apertura actual permite, por ejemplo, matricular aviones provenientes de China, Brasil o Europa para operarlos dentro del país, un cambio profundo respecto del esquema anterior.

Sicardi explicó que esta flexibilidad permite a aerolíneas como Flybondi cubrir rápidamente su necesidad de flota. “Vos podés traer aviones matriculados en China, Brasil o Europa y operarlos localmente en Argentina; eso no existía en el gobierno anterior”, remarcó. Esto alienta a los leasing a ofrecer aeronaves que se encuentran sin operar en otras regiones del mundo y acelera los planes de expansión local.

Además, recordó un punto clave del negocio: “Las compañías aéreas nunca compran aviones, siempre los alquilan”, lo que explica por qué la normativa de ingreso es determinante para el crecimiento de la flota.

Nuevos modelos: Airbus 220 y Boeing 737 MAX

Respecto del arribo de nuevos modelos, Sicardi destacó el potencial del Airbus 220, un avión originalmente desarrollado por Bombardier y que hoy resulta especialmente competitivo para rutas argentinas de baja densidad. Su capacidad para operar en pistas cortas y su rango de pasajeros —entre 120 y 160 según configuración— lo vuelve ideal para ciudades como Santa Rosa, Formosa o Neuquén.

En paralelo, analizó la llegada del Boeing 737 MAX, modelo que regresó al mercado tras resolver los problemas que ocasionaron dos accidentes fatales. Aerolíneas Argentinas ya sumó unidades y Flybondi avanzará en el mismo sentido para reemplazar sus 737-800 actuales. Con el paso del tiempo, explicó, los costos de combustible y mantenimiento de las aeronaves más antiguas hacen indispensable su recambio.

Mientras Boeing continúa actualizando un fuselaje de los años 60, Airbus compite con la familia A320, que ofrece motores más eficientes. Esta rivalidad global, señaló Sicardi, se traduce en mejores alternativas para las compañías argentinas en plena renovación.

